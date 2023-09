Gelo marinho da Antártica atinge mínimo recorde, levantando preocupações sobre o impacto das mudanças climáticas

A extensão do gelo marinho ao redor da Antártica atingiu níveis recordes durante o inverno, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos EUA (NSIDC). Este desenvolvimento suscitou preocupações entre os cientistas relativamente aos efeitos aceleradores das alterações climáticas na região polar sul. A diminuição da cobertura de gelo marinho pode ter consequências terríveis para animais como os pinguins, que dependem do gelo para procriar e criar as suas crias. Além disso, a redução da luz solar refletida pelo gelo branco de volta ao espaço contribui para o aquecimento global.

Em 10 de setembro, a extensão do gelo marinho da Antártida atingiu o seu pico de 16.96 milhões de quilómetros quadrados, o máximo de inverno mais baixo desde que os registos de satélite começaram em 1979. Isto representa uma diminuição de cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados em comparação com o recorde de inverno anterior estabelecido em 1986. NSIDC sénior o cientista Walt Meier descreveu este como um “ano de recorde extremo”.

Embora o Ártico já tenha sofrido impactos significativos das alterações climáticas, com o gelo marinho a deteriorar-se rapidamente na última década, os efeitos no gelo marinho do Antártico têm sido menos certos. No entanto, a recente mudança para condições historicamente baixas na região suscitou preocupações entre os cientistas de que as alterações climáticas possam finalmente estar a manifestar-se na Antártida.

Um estudo publicado na revista Communications Earth and Environment no início deste mês sugeriu que o aquecimento das temperaturas dos oceanos, alimentado em grande parte pelas emissões de gases com efeito de estufa causadas pelo homem, está a contribuir para o declínio dos níveis de gelo marinho desde 2016. Esta descoberta está alinhada com a necessidade de reduzir o efeito estufa. emissões de gases para proteger ecossistemas frágeis e regiões congeladas do mundo.

São necessárias mais análises e investigação para compreender plenamente as implicações destes níveis recorde de gelo marinho na Antártida, mas é vital que sejam tomadas medidas para mitigar as alterações climáticas e reduzir os impactos negativos no planeta.

Fontes:

- Reuters