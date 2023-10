Uma visão inesquecível: eclipse solar anular sobre a América do Norte

O recente eclipse solar anular em 14 de outubro de 2023 proporcionou um espetáculo de tirar o fôlego para os observadores do céu na Terra. O Observatório da Terra da NASA capturou uma cativante imagem de satélite do evento, destacando a sombra projetada sobre a América do Norte enquanto a Lua cobria parcialmente o Sol.

Um eclipse anular ocorre quando a Lua passa na frente do Sol, mas sua distância da Terra a impede de obscurecer completamente o Sol. Durante este evento, a Lua está na distância mais distante da Terra ou perto dela, conhecida como apogeu. Isto faz com que a Lua pareça menor no céu e permite que as bordas do Sol permaneçam visíveis, criando um impressionante anel vermelho-laranja conhecido como “anel de fogo”.

O eclipse anular começou em Oregon aproximadamente às 9h13 e prosseguiu por Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Novo México, Texas e Golfo do México. No entanto, a NASA destaca que um eclipse solar total será visível do Texas ao Maine em 8 de abril de 2024, proporcionando um fenômeno celestial ainda mais significativo para os observadores do céu experimentarem.

A imagem impressionante do eclipse solar foi capturada pelo imageador EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) da NASA a bordo do Deep Space Climate Observatory. O Deep Space Climate Observatory é um esforço colaborativo entre a NASA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) e a Força Aérea dos EUA.

Testemunhar um eclipse solar é um evento notável que nos lembra dos extraordinários eventos celestes que acontecem ao nosso redor. Esta imagem de satélite do eclipse solar anular sobre a América do Norte oferece um vislumbre da beleza e grandeza do nosso universo.

Fontes:

– Crédito da imagem: Observatório Terrestre da NASA