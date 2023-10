Novo estudo desafia a compreensão do papel do intemperismo natural das rochas no ciclo do carbono

Um estudo recente conduzido pela Universidade de Oxford desafiou a crença predominante de que o desgaste natural das rochas atua como um sumidouro de dióxido de carbono (CO2). A pesquisa sugere que o desgaste das rochas pode, na verdade, servir como uma fonte significativa de CO2, comparável às emissões vulcânicas.

No ciclo geológico do carbono, as rochas contêm uma quantidade substancial de carbono na forma de restos de plantas e animais antigos. Estas rochas podem absorver CO2 através da meteorização química, contrabalançando as emissões contínuas dos vulcões e desempenhando um papel vital na regulação da temperatura da Terra.

O estudo quantificou um processo adicional pelo qual as rochas liberam CO2 na atmosfera. Este processo ocorre quando rochas que outrora se formaram em fundos marinhos antigos e enterradas com carbono orgânico ressurgem, expondo o carbono ao oxigénio e à água, levando à libertação de CO2. Isto desafia o entendimento anterior de que as rochas desgastadas são apenas um sumidouro de CO2.

Medir a liberação de CO2 do carbono orgânico nas rochas tem sido um desafio. No entanto, os pesquisadores deste estudo usaram um elemento traçador, o rênio, liberado na água quando o carbono orgânico nas rochas reage com o oxigênio. Ao medir os níveis de rênio na água do rio, eles conseguiram quantificar a liberação de CO2.

O estudo descobriu que as áreas com liberação concentrada de CO2 estavam localizadas principalmente em cadeias de montanhas com altas taxas de elevação, onde as rochas sedimentares estavam expostas. A libertação global de CO2 proveniente da erosão das rochas foi estimada em 68 megatons de carbono anualmente, comparável às emissões de CO2 dos vulcões.

Embora as emissões de CO2 provenientes da erosão das rochas sejam relativamente menores em comparação com as emissões geradas pelo homem, a compreensão destes processos naturais é essencial para prever e gerir com precisão o orçamento de carbono. A investigação futura centrar-se-á na forma como as alterações climáticas induzidas pelo homem e as alterações na erosão podem exacerbar a libertação natural de CO2 proveniente da erosão das rochas.

