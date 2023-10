Um recente estudo inovador liderado pela Universidade de Durham revelou uma antiga paisagem formada por um rio, escondida sob a vasta camada de gelo da Antártida Oriental. Ao aproveitar dados de satélite e técnicas de eco-sondagem de rádio, os investigadores investigaram o passado da Antártida, lançando luz sobre a história da camada de gelo e a sua resposta às alterações climáticas.

Cobrindo uma extensa área de 32,000 quilômetros quadrados, esta paisagem recém-descoberta oferece um vislumbre de uma época em que os rios moldaram a região há mais de 14 milhões de anos. Notavelmente, é anterior à formação inicial do gelo da Antártida Oriental em aproximadamente 34 milhões de anos. A paisagem consiste em vales e cristas comparáveis ​​em tamanho aos encontrados no Norte de Gales, Reino Unido, sugerindo longos períodos de estabilidade de temperatura na área estudada, uma vez que permaneceu praticamente intocada pela invasão do gelo.

O professor Stewart Jamieson, principal autor do estudo, enfatiza o papel fundamental desta paisagem oculta na regulação do fluxo de gelo e na resposta às alterações climáticas. Ele compara a terra misteriosa abaixo do manto de gelo da Antártica Oriental à superfície de Marte em termos do nosso conhecimento limitado.

Esta descoberta significativa tem implicações para a ciência climática, pois revela que, apesar dos recuos da camada de gelo durante os períodos mais quentes, esta região em particular permaneceu notavelmente estável. Este conhecimento é fundamental para prever como a camada de gelo poderá reagir ao aquecimento climático atual e futuro.

O professor Neil Ross, da Universidade de Newcastle, coautor do estudo, descreve a descoberta como “escondida à vista de todos” por muitos anos. Oferece informações valiosas sobre a história inicial e de longo prazo da camada de gelo da Antártida Oriental, bem como a sua resposta potencial às futuras alterações climáticas.

Esta descoberta baseia-se em trabalhos anteriores da mesma equipa de investigação e colaboradores, que descobriram cadeias de montanhas escondidas, sistemas de desfiladeiros e lagos sob o gelo da Antártida. Ele sublinha o papel crucial desempenhado pelas imagens de satélite e pela sondagem de eco de rádio na revelação destas paisagens subgelo.

Crucialmente, esta descoberta sugere a possibilidade de outras paisagens desconhecidas escondidas sob a camada de gelo da Antártica Oriental. O Professor Jamieson confirma que a exploração contínua deste terreno oculto está em curso para preencher lacunas nas pesquisas e aprofundar a nossa compreensão de como a camada de gelo e a sua paisagem subjacente evoluíram ao longo do tempo.

Organizações como o Natural Environment Research Council (NERC) do Reino Unido, a National Science Foundation (NSF) dos EUA e a NASA desempenharam um papel vital no apoio a este estudo, fornecendo o financiamento necessário para a recolha de dados e investigação.

As descobertas das profundezas da Antártida continuam a desvendar a história climática da Terra, oferecendo informações valiosas sobre os seus desafios passados ​​e futuros. Os antigos rios que antes corriam sob o gelo nos guiam na compreensão e abordagem de um mundo em mudança.

