Micróbios que sobrevivem de minerais podem conter pistas sobre a história da Terra

Os cientistas fizeram uma descoberta fascinante sobre microrganismos antigos chamados metanógenos, que podem lançar luz sobre a história da Terra. Os metanógenos são organismos únicos que não usam a luz solar como energia e são sensíveis ao oxigênio. Eles obtêm sua energia decompondo rochas e minerais em seu ambiente, produzindo metano no processo.

A redução do metano e o aumento do oxigénio na atmosfera da Terra há cerca de 2.4 mil milhões de anos têm intrigado os cientistas durante anos. O coautor do estudo, Eric Boyd, explica que isso coincidiu com uma diminuição nas populações metanogênicas. Uma teoria sugere que os metanógenos enfrentaram uma competição crescente por recursos de outros organismos, fazendo com que o seu número diminuísse. Outra teoria propõe que mudanças nos padrões vulcânicos levaram a uma diminuição do níquel disponível, que é essencial para a sobrevivência dos metanógenos.

No entanto, a pesquisa recente descobriu que os metanógenos dependentes de níquel podem sobreviver com quantidades muito menores de níquel do que se acreditava anteriormente. Esses microrganismos têm a capacidade de armazenar e acumular níquel dentro de si, possibilitando sua sobrevivência mesmo em ambientes onde o níquel é escasso.

Para compreender este processo, a equipe de Boyd cultivou metanógenos em quantidades variadas de níquel e observou sua resposta. Medindo a quantidade de metano produzido, eles estimaram as taxas de crescimento e sobrevivência dos metanogênicos. Usando técnicas espectroscópicas, eles conseguiram determinar a quantidade de níquel armazenada nas células.

As implicações deste estudo vão além do domínio científico. Boyd acredita que uma compreensão mais profunda deste processo de biomineração poderia levar ao desenvolvimento de tecnologias de mineração com menor impacto ambiental. Ele destaca três aspectos principais da pesquisa: a descoberta de que as células podem obter níquel a partir de minerais, a capacidade dos metanógenos de prosperar com baixas concentrações de níquel e sua capacidade de acumulá-lo para uso futuro.

Esta investigação não só fornece informações sobre como a vida se originou na Terra, mas também oferece pistas sobre a criação de um ambiente habitável para outras formas de vida. Ao desvendar os mistérios da sobrevivência do metanogénio, os cientistas estão um passo mais perto de compreender a história antiga do nosso planeta.

