Cientistas descobrem estruturas de madeira com quase meio milhão de anos na África

Um estudo recente publicado na revista Nature revela a descoberta de estruturas de madeira com quase meio milhão de anos em África. Esta descoberta recua significativamente o registo histórico do trabalho estrutural em madeira, já que anteriormente os exemplos mais antigos eram plataformas com 9,000 anos de idade à beira de um lago britânico.

Os troncos foram descobertos perto das Cataratas de Kalambo, na Zâmbia, por uma equipe internacional de cientistas. Descobriu-se que essas toras eram entalhadas e cônicas, sugerindo habilidade humana intencional. Esta é uma descoberta significativa, uma vez que os produtos de madeira antigos são extremamente raros devido à degradação do material orgânico ao longo do tempo.

Os investigadores acreditam que os primeiros humanos em África usavam madeira para criações mais ambiciosas, como plataformas ou passadiços, além de ferramentas como lanças e paus de escavação. No entanto, a finalidade exacta destas estruturas de madeira permanece desconhecida.

A idade dos artefatos de madeira foi determinada usando novas técnicas de datação que medem a energia aprisionada nos grãos de quartzo. Os pesquisadores descobriram que os objetos datavam de três idades distintas: 487,000 mil anos atrás, 390,000 mil anos atrás e 324,000 mil anos atrás. Estas descobertas sugerem que as pessoas viveram junto ao rio durante milhares de gerações ou regressaram a ele periodicamente.

A descoberta destas antigas estruturas de madeira fornece informações valiosas sobre as habilidades e capacidades dos nossos primeiros antepassados. O trabalho artesanal intencional demonstrado na modelagem das toras com machados e ferramentas de raspagem destaca a sofisticação de suas habilidades em marcenaria.

Ao preservar estes artefactos através de fotografias de alta resolução, os cientistas foram capazes de estudar e interpretar os métodos artesanais utilizados pelos nossos primeiros antepassados. Esta descoberta não só expande o nosso conhecimento da história humana, mas também enfatiza a importância de documentar e preservar artefactos antigos para pesquisas futuras.

