By

Apolônio de Perga, um brilhante matemático, geômetra e astrônomo grego antigo, é mais famoso por seu trabalho sobre seções cônicas. Nascido em Perga, uma antiga cidade grega onde hoje é Murtina, na Turquia, Apolônio viveu de 240 aC a cerca de 190 aC.

Embora muito pouco se saiba sobre sua vida pessoal, suas contribuições para a matemática deixaram um impacto duradouro. Um de seus problemas matemáticos mais famosos, que intrigou os pesquisadores durante séculos, foi finalmente resolvido pelo matemático francês Joseph Gergonne usando a Inversão de Círculos.

O principal trabalho de Apolônio girou em torno da Cônica, o estudo das formas que resultam da intersecção de um cone com um plano. Isso inclui círculos, elipses, parábolas e hipérboles. Suas definições para essas formas ainda são usadas hoje, principalmente no campo da exploração espacial.

Além de seu trabalho com seções cônicas, Apolônio também se aprofundou em outras áreas de estudo, incluindo a astronomia. Embora a maior parte do seu trabalho astronómico não tenha sobrevivido, algumas das suas hipóteses, como as órbitas excêntricas para explicar o movimento planetário, foram confirmadas através de pesquisas modernas.

Apolônio provavelmente trabalhou na Grande Biblioteca de Alexandria, no Egito, onde teve a oportunidade de interagir com outras mentes brilhantes de sua época. Os estudiosos do Mediterrâneo comunicavam-se entre si através de um sistema postal, trocando ideias, lendo os trabalhos uns dos outros e criando uma rica tradição de conhecimento matemático conhecida como “A Idade de Ouro da Matemática”.

Apolônio foi um escritor prolífico, mas infelizmente apenas uma de suas obras, Cônicas, sobreviveu. No entanto, referências e descrições de suas outras obras podem ser encontradas em cartas e escritos de seus contemporâneos.

No geral, o brilhantismo e as contribuições de Apolônio de Perga para a matemática lhe renderam um lugar entre os maiores matemáticos da história. Seu trabalho sobre seções cônicas e sua influência sobre estudiosos subsequentes continuam a moldar nossa compreensão da geometria e da exploração espacial.

Fontes:

- A descrição do antigo comentarista grego Eutócio de Ascalon das obras de Apolônio

– Cartas e referências de outros matemáticos e astrónomos gregos.