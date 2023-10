Pegadas fossilizadas no Parque Nacional White Sands confirmadas como tendo entre 21,000 e 23,000 anos

Um novo estudo forneceu evidências adicionais para apoiar a estimativa da idade das pegadas fossilizadas encontradas no Parque Nacional White Sands. As pegadas, inicialmente datadas de 2021, geraram um debate científico sobre a sua precisão. No entanto, pesquisas subsequentes utilizando diferentes métodos de datação apoiam consistentemente a conclusão de que as pegadas têm entre 21,000 e 23,000 anos de idade.

A datação original das pegadas foi baseada na datação por radiocarbono de sementes de uma planta aquática encontrada nas impressões fossilizadas. No entanto, havia preocupações de que as idades pudessem ser imprecisas devido à possibilidade de as plantas aquáticas adquirirem carbono a partir de átomos de carbono dissolvidos na água, e não na atmosfera. Para fortalecer e reavaliar as evidências, os pesquisadores recorreram à datação por radiocarbono do pólen das coníferas. Este método evita a questão da datação de plantas aquáticas e fornece uma comparação direta com as estimativas de idade originais. As idades do pólen foram estatisticamente idênticas às idades correspondentes das sementes, confirmando os resultados originais.

Os pesquisadores também usaram um método de datação chamado luminescência opticamente estimulada para apoiar ainda mais suas descobertas. Este método data a última vez que os grãos de quartzo foram expostos à luz solar e forneceu uma idade mínima de aproximadamente 21,500 anos para as amostras de quartzo dentro das camadas que suportam a pegada.

Com três linhas de evidência apontando para a mesma faixa etária, os pesquisadores estão confiantes na conclusão de que as pegadas têm de fato entre 21,000 mil e 23,000 mil anos. Esta investigação não só confirma a idade das pegadas, mas também fornece informações sobre as condições ambientais da época, uma vez que as amostras de pólen indicam condições glaciais frias e húmidas.

O estudo, conduzido por cientistas do USGS, do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, do Serviço Nacional de Parques e de instituições acadêmicas, lança luz sobre a presença de humanos na América do Norte durante o Último Máximo Glacial. A pesquisa em andamento em White Sands visa compreender as condições ambientais que permitiram que as pessoas prosperassem na região durante esse período.

Fonte: “Estimativas independentes de idade resolvem a controvérsia das antigas pegadas humanas em White Sands” – Jeffery S. Pigati et al. Ciência, 2023.

Definições:

– Datação por radiocarbono: método utilizado para determinar a idade de objetos que contêm carbono com base no decaimento de isótopos de radiocarbono.

– Luminescência opticamente estimulada: um método de datação que mede o tempo decorrido desde a última vez que determinados minerais foram expostos à luz solar.

– Último Máximo Glacial: período durante o último período glacial, quando os mantos de gelo atingiram sua extensão máxima.

Fontes:

– https://www.sciencemag.org/doi/10.1126/science.adh5007