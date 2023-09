Novo método transforma plásticos em surfactantes valiosos usados ​​em sabonetes e detergentes

By

Pesquisadores da Virginia Tech desenvolveram um método inovador para transformar plásticos em produtos químicos valiosos chamados surfactantes, que são usados ​​na produção de sabão, detergente e muito mais. Este método poderia fornecer uma alternativa lucrativa e ecológica à reciclagem tradicional de plástico.

A chave para esta descoberta reside na semelhança molecular entre os plásticos de polietileno e os ácidos graxos, que são um precursor químico do sabão. Ambos os materiais são compostos de longas cadeias de carbono, mas os ácidos graxos possuem um grupo adicional de átomos no final da cadeia. Com base nesta semelhança, os investigadores levantaram a hipótese de que deveria ser possível converter polietileno em ácidos gordos e, finalmente, produzir sabão.

Para quebrar eficientemente as longas cadeias de polietileno em cadeias mais curtas, a equipe de pesquisa desenvolveu um processo exclusivo de termólise por gradiente de temperatura. Este processo envolvia aquecer o plástico em um reator especialmente construído em alta temperatura e depois resfriá-lo rapidamente. Após a termólise, os pesquisadores obtiveram “polietileno de cadeia curta”, também conhecido como ceras.

O próximo passo foi adicionar mais algumas etapas importantes, incluindo a saponificação, para transformar as ceras em sabão. Com a ajuda de especialistas especializados em modelagem computacional e análise econômica, a equipe de pesquisa aprimorou o processo de upcycling. O resultado final foi o primeiro sabonete do mundo feito de plástico.

Notavelmente, este método de reciclagem pode ser aplicado tanto ao polietileno quanto a outro plástico comumente usado, o polipropileno. Esses plásticos são encontrados em vários produtos de consumo diário, como embalagens, recipientes para alimentos e tecidos. Uma grande vantagem desta técnica de upcycling é que ela pode processar simultaneamente polietileno e polipropileno, eliminando a necessidade de triagem separada destes plásticos.

Além disso, o método possui requisitos simples: plástico e calor. Embora sejam necessários ingredientes adicionais para converter as ceras em ácidos graxos e sabão, a transformação inicial do plástico é simples. Isto torna este método de upcycling facilmente adaptável e potencialmente escalável para aplicações industriais.

A pesquisa foi publicada na revista Science e demonstra uma nova rota para a reciclagem de plástico sem a necessidade de procedimentos complexos ou novos catalisadores. Esta abordagem inovadora tem o potencial de inspirar futuros projetos criativos para procedimentos de reciclagem.