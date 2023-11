Novas descobertas revelam continentes perdidos incorporados nas selvas do sudeste asiático

Num avanço científico notável, investigadores da Universidade de Utrecht localizaram finalmente vestígios de um continente do tamanho dos Estados Unidos, que se acredita ter desaparecido nos últimos 155 milhões de anos. Esta descoberta levanta questões intrigantes sobre a nossa compreensão da história geológica da Terra e a possibilidade de existirem mais continentes perdidos à espera de serem desenterrados.

Anteriormente, os especialistas não tinham certeza se este pedaço de terra desaparecido, chamado Argoland, havia afundado no fundo do oceano, se fundido com uma massa de terra maior ou simplesmente passado despercebido flutuando em um local invisível. No entanto, após uma extensa pesquisa de sete anos, investigadores holandeses conseguiram rastrear com sucesso segmentos da Argolândia nas densas selvas do Sudeste Asiático.

O estudo inovador liderado pelo Dr. Eldert L. Advokaat demonstra como os continentes, quando os oceanos estão fechados, se encaixam em uma configuração em forma de C conhecida como Pangea. O Oceano Tethys, onde Argolândia desapareceu durante o período Jurássico Superior, serviu de palco para este evento geológico. Embora a maioria das terras mude de forma ao longo do tempo devido à deriva continental, o desaparecimento da Argolândia foi único.

Ao contrário do continente Zelândia, que acabou por afundar depois de se separar da Austrália há 80 milhões de anos, o destino da Argolândia esteve provavelmente ligado à subducção. A subducção ocorre quando uma placa tectônica desliza sob outra, reciclando a borda da placa no manto terrestre. Este fenómeno apresentou desafios na localização da Argolândia, uma vez que os sinais típicos de subducção, como a desintegração e a formação de montanhas, não eram aparentes.

Para complicar ainda mais a situação, fragmentos que se acredita serem da Argolândia foram descobertos anteriormente em Mianmar e na Indonésia. No entanto, estas amostras provaram ser muito mais antigas do que a separação da Austrália, sugerindo a existência de uma massa de terra adicional desconhecida e desaparecida. A implicação do desaparecimento de um continente do tamanho dos EUA levanta questões sobre quantos outros continentes partilharam um destino semelhante.

Através de suas pesquisas, o Dr. Advokaat e o Dr. Douwe JJ van Hinsbergen descobriram a jornada da Argolândia. Inicialmente fragmentou-se em microcontinentes, formando bacias oceânicas menores caracterizadas por uma crosta oceânica mais fina, porém mais densa. Esses fragmentos eventualmente se separaram e foram levados à deriva antes de serem incorporados às exuberantes selvas do Sudeste Asiático.

Esta descoberta inovadora lança luz sobre o passado geológico dinâmico da Terra e expande a nossa compreensão da Pangeia. O estudo não só explora como os continentes se dividem e evoluem, mas também oferece insights sobre o crescimento dos continentes. À medida que desvendamos os mistérios dos continentes perdidos, este conhecimento tem o potencial de desbloquear uma riqueza de descobertas em áreas como a biodiversidade e o clima.

Com a última peça que faltava no quebra-cabeça encontrada em Argolândia, os pesquisadores estão agora ansiosos para explorar a possibilidade de outros continentes perdidos. O Oceano Pacífico, em particular, apresenta uma oportunidade intrigante para uma investigação mais aprofundada, com potenciais territórios desaparecidos escondidos nas cinturas montanhosas do Alasca e da Colúmbia Britânica.

Perguntas frequentes

O que é subducção?

A subducção é um processo geológico em que uma placa tectônica desliza sob outra, levando à reciclagem da borda da placa no manto terrestre.

O que é deriva continental?

A deriva continental refere-se ao movimento e mudança dos continentes da Terra ao longo do tempo devido ao movimento das placas tectônicas.

O que é Pangeia?

Pangeia é o supercontinente que existiu há aproximadamente 335-175 milhões de anos, compreendendo todos os continentes atuais fundidos.

O que é Zelândia?

A Zelândia é um continente submerso que se separou da Austrália há milhões de anos e está localizado principalmente abaixo do Pacífico Sul.