Mudanças climáticas históricas desempenharam um papel nos primeiros cruzamentos humanos

Um novo estudo publicado na revista Science revela que as flutuações nos níveis atmosféricos de CO2 e as mudanças resultantes no clima e na vegetação foram factores significativos que influenciaram quando e onde as primeiras espécies humanas cruzaram. Os humanos modernos têm uma pequena porcentagem de DNA herdada de outras espécies de hominídeos, como os neandertais e os denisovanos.

O estudo, conduzido por uma equipa internacional de especialistas em clima e paleobiólogos da Coreia do Sul e de Itália, utilizou evidências paleoantropológicas, dados genéticos e simulações de supercomputadores de climas passados ​​para compreender os padrões de cruzamento entre diferentes espécies. Eles descobriram que os Neandertais e os Denisovanos tinham preferências ambientais diferentes. Os denisovanos estavam melhor adaptados a ambientes frios, como florestas boreais e zonas de tundra, enquanto os neandertais preferiam florestas temperadas e pastagens.

Os pesquisadores usaram simulações de computador para analisar a sobreposição geográfica desses diferentes habitats durante os períodos interglaciais quentes. Eles descobriram que durante esses períodos de sobreposição havia mais oportunidades de encontros e interações entre as espécies, aumentando a probabilidade de cruzamentos. As simulações também se alinharam com episódios conhecidos de cruzamentos que ocorreram há cerca de 78,000 mil e 120,000 mil anos.

Para compreender melhor os factores climáticos do cruzamento, os investigadores examinaram como os padrões de vegetação mudaram na Eurásia nos últimos 400,000 anos. Eles descobriram que níveis elevados de CO2 atmosférico e condições interglaciais amenas causaram uma expansão para o oeste da floresta temperada na Eurásia central, criando corredores de dispersão para os neandertais nos territórios denisovanos.

Um dos desafios que os investigadores enfrentaram foi estimar as condições climáticas preferidas para os denisovanos, uma vez que os dados disponíveis são limitados. No entanto, eles desenvolveram novas ferramentas estatísticas para explicar as relações ancestrais conhecidas entre as espécies humanas, permitindo-lhes estimar potenciais habitats denisovanos. Surpreendentemente, a análise indicou que o norte da Europa poderia ter sido um ambiente adequado para os denisovanos, além da Rússia e da China.

Este estudo fornece informações valiosas sobre a relação entre mudanças climáticas, mudanças de habitat e diversificação genética humana. Ao compreender estes padrões históricos, os investigadores podem investigar mais aprofundadamente os vestígios genéticos de cruzamentos em diferentes populações e obter uma melhor compreensão da nossa ancestralidade partilhada.

