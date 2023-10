Cientistas criam e estabilizam íons de ouro raros e carregados para novos usos

Cientistas da Universidade de Stanford, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e da Universidade McGill, no Canadá, criaram e estabilizaram com sucesso uma rara variação carregada de ouro chamada Au2+. Esta inovação permite uma série de novas aplicações para este intrigante metal elementar.

As características únicas dos átomos de ouro, com a sua grande carga positiva, devem-se ao grande número de protões nos seus núcleos. Estas forças, combinadas com os efeitos da relatividade especial na sua aceleração, tornam certos arranjos de elétrons mais prováveis ​​do que outros. Como resultado, a perda de um ou três elétrons é mais comum do que a perda de dois.

Para estabilizar os íons Au2+, os químicos os prenderam em um material cristalino chamado perovskita haleto, comumente usado em painéis solares e dispositivos eletrônicos. A configuração específica dos elementos no cristal preservou o estado único dos íons Au2+. Usando uma fórmula contendo sal de cloreto de césio, cloreto de Au3+, água, ácido clorídrico e uma pequena quantidade de vitamina C, os cientistas conseguiram transformar íons Au3+ em Au2+ por meio da doação de um elétron.

O ouro é conhecido por sua maleabilidade e resistência a reações químicas, tornando-o um elemento desejável para diversas aplicações. Com a descoberta de uma forma estável de Au2+, novas pesquisas se concentrarão no estudo de suas características ópticas e eletrônicas. Essas características poderiam ser potencialmente modificadas e utilizadas em áreas como a eletrônica.

A síntese bem-sucedida da perovskita estável Au2+ foi inicialmente recebida com surpresa pelos cientistas. No entanto, eles agora estão entusiasmados em explorar as possibilidades oferecidas por este novo material. A pesquisa foi publicada na Nature Chemistry.

Fontes:

– Lindquist et al., Química da Natureza, 2023