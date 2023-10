Método Alternativo Reduz Tempo de Cálculo para Simulação de Espectro de Absorção

By

Um método alternativo de cálculo foi desenvolvido pelo físico Tárcius Nascimento Ramos e sua equipe para reduzir o tempo necessário para a simulação computacional dos espectros de absorção. O método, conhecido como INDO/S (Negligência Intermediária de Sobreposição Diferencial com Parametrização Espectroscópica), oferece uma abordagem mais eficiente e econômica em comparação com o método atualmente dominante da teoria do funcional da densidade (DFT).

A simulação é uma ferramenta essencial no estudo de moléculas com altas probabilidades de absorção de fótons de baixa energia. Essas moléculas têm uma ampla gama de aplicações, incluindo microscopia de alta resolução, armazenamento de dados e tratamentos medicinais. No entanto, a simulação de moléculas grandes requer um poder computacional significativo, muitas vezes levando dias ou até meses para ser processado.

O método INDO/S, embora considerado de natureza aproximativa, mostrou-se altamente eficiente em estudos teóricos de grandes compostos moleculares. Ao substituir cálculos computacionalmente dispendiosos por valores tabulados derivados de dados espectroscópicos experimentais, o método reduziu significativamente o tempo de cálculo para aproximadamente quatro horas em um computador convencional.

Ramos e sua equipe usaram o método INDO/S para estudar o espectro de absorção de um e dois fótons de uma grande molécula derivada do estilbeno. A molécula, composta por mais de 200 átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, apresentou desafios únicos devido à sua flexibilidade e propriedades de mudança de forma.

Ao caracterizar os espectros de absorção dessas moléculas em nível microscópico, os pesquisadores descobriram que o método semi-empírico INDO/S era mais adequado para prever as propriedades de absorção de grandes moléculas em solução. Estas descobertas têm implicações importantes para os engenheiros moleculares que procuram desenvolver novos compostos com maior eficiência em diversas aplicações.

Uma das principais vantagens da absorção de dois fótons é a sua alta resolução espacial, tornando-a adequada para imagens microscópicas de tecidos profundos com danos mínimos às estruturas circundantes. Além disso, a absorção de dois fótons permite a criação de estruturas 3D precisas para fins de armazenamento de dados com codificação de alta densidade por volume.

Este estudo representa um avanço significativo no campo da modelagem computacional de espectros de absorção e abre novas possibilidades para investigações computacionais de sistemas moleculares complexos.

