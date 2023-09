AlphaMissense: um novo modelo de IA para prever variantes Missense

Os pesquisadores desenvolveram um modelo de IA inovador chamado AlphaMissense, que prevê e caracteriza com precisão a patogenicidade de variantes missense em todo o proteoma humano no nível de substituição de um único aminoácido. Este modelo é uma adaptação do modelo de estruturação de proteínas altamente preciso, AlphaFold (AF), com modificações arquitetônicas adicionais.

Variantes missense são alterações genéticas que afetam as proteínas, alterando a sequência de aminoácidos. Embora apenas uma pequena percentagem destas variantes tenha sido classificada como patogénica ou benigna, prever com precisão as suas funções é crucial para a compreensão das doenças e o desenvolvimento de terapias específicas. No entanto, os modelos preditivos existentes apresentam limitações que dificultam a sua eficácia na determinação precisa da importância destas variantes.

AlphaMissense supera esses desafios incorporando a capacidade do AlphaFold de compreender alinhamentos de múltiplas sequências (MSAs) e aprender restrições evolutivas de sequências relacionadas. O modelo é treinado com rótulos fracos, como variantes benignas e variantes patogênicas hipotéticas, para mitigar vieses de curadoria humana. Ele supera os modelos existentes treinados em bancos de dados clínicos e mostra melhorias significativas na previsão da patogenicidade em genes específicos associados a doenças.

Uma das características notáveis ​​do AlphaMissense é a sua capacidade de capturar diferenças no efeito de variantes individuais dentro de domínios evolutivamente restritos. O modelo também leva em consideração a estrutura das proteínas e as distribuições de aminoácidos, fazendo previsões consistentes com princípios biológicos conhecidos.

Para validar a precisão do AlphaMissense, os pesquisadores realizaram testes extensivos em variantes missense do banco de dados ClinVar. O modelo alcançou uma alta área sob a curva do operador do receptor (auROC) e demonstrou desempenho superior em comparação com outros modelos.

O lançamento do AlphaMissense fornece recursos inestimáveis ​​para a comunidade de pesquisa, incluindo previsões de variantes missense, previsões de patogenicidade em nível de gene e previsões para todas as possíveis variantes missense e substituições de aminoácidos. Esses recursos facilitarão futuras investigações sobre o significado funcional das variantes missense e contribuirão para avanços na pesquisa genética.

No geral, o AlphaMissense representa um avanço significativo na previsão dos efeitos das variantes missense e tem o potencial de melhorar a nossa compreensão das doenças genéticas e melhorar os diagnósticos clínicos e as terapias.

