O cometa criovulcânico indo em direção à Terra: 12P/Pons-Brooks

Um enorme cometa criovulcânico conhecido como 12P/Pons-Brooks está atualmente a caminho da Terra. Este cometa, três vezes o tamanho do Monte Everest, entrou em erupção recentemente em 5 de outubro, marcando a sua segunda explosão nos últimos quatro meses.

O que torna este cometa único é a sua composição. De acordo com o Dailymail, 12P/Pons-Brooks é composto de gelo, poeira e gases, que criam um fenômeno semelhante à carbonatação em uma garrafa de refrigerante. Estima-se que o núcleo sólido do cometa tenha um diâmetro de 18.6 km e, quando aquecido pelo sol, a pressão aumenta no seu interior até ocorrer uma explosão, liberando detritos congelados através de fraturas na concha do núcleo.

Durante a explosão mais recente, os observadores notaram que a coma, a nuvem de gás que rodeia o núcleo, parecia ter “chifres”. A razão exata para esse formato de chifre ainda é desconhecida, mas os especialistas acreditam que pode ser devido ao formato peculiar da abertura criovulcânica e a algum tipo de bloqueio que faz com que o material seja expelido em um padrão de fluxo único. Alguns até compararam a aparência do cometa com a espaçonave Millennium Falcon de Star Wars.

Apesar da sua terrível trajetória e forma, não há ameaça imediata de um “impacto profundo” do 12P/Pons-Brooks. O cometa não será visível a olho nu até passar perto da Terra em 2024, e não retornará à nossa vizinhança até 2095. No entanto, se o cometa continuar a explodir, poderá atrair mais atenção nos próximos anos.

12P/Pons-Brooks é um dos 20 cometas conhecidos com vulcões de gelo ativos e foi identificado pela primeira vez por Jean-Louis Pons em julho de 1812.

