Imagens espelhadas: pesquisadores observam Alice Rings no laboratório

Pesquisadores nos EUA e na Finlândia observaram pela primeira vez os anéis de Alice em laboratório. Os anéis de Alice são vórtices em forma de anel que invertem as cargas de quaisquer monopolos que passam por eles, inspirados no portal espelhado do romance “Através do Espelho”, de Lewis Carroll. O experimento usou átomos ultrafrios e poderia fornecer insights sobre processos fundamentais na física de partículas e na cosmologia.

A descoberta da equipe combinou duas linhas de pesquisa que surgiram há aproximadamente 35 anos. Uma linha de pesquisa envolve cordas cósmicas, que são hipotéticos defeitos 1D no espaço-tempo. Estas cordas poderiam ter implicações profundas para a cosmologia, pois poderiam transformar matéria em antimatéria. Se existissem cordas cósmicas, elas seriam conhecidas como cordas de Alice.

A segunda linha de pesquisa concentra-se nos monopólos, que são pontos de carga singulares no espaço. Monopólos e cordas podem transportar cargas topológicas conservadas, que podem ser cargas magnéticas, elétricas ou de cor de quark. Na década de 1980, os pesquisadores perceberam que os monopolos poderiam se deformar em uma estrutura semelhante a um laço chamada anel de Alice quando observados de perto.

Uma propriedade intrigante de um anel de Alice é que se outro monopolo passar pelo seu meio, o monopolo se transformaria em uma antipartícula. Isto indica um universo espelhado onde a antimatéria domina a matéria.

Em 2015, ocorreu um avanço quando os investigadores criaram um monopolo num condensado de Bose-Einstein, um gás de átomos de rubídio arrefecido perto do zero absoluto. O último estudo combinou técnicas experimentais com métodos de simulação para observar a evolução temporal dos monopolos em um condensado. Os pesquisadores descobriram que os monopolos decaem em anéis de Alice e foram capazes de observar diretamente várias características dos anéis de Alice à medida que o monopolo evoluiu.

Estas descobertas têm implicações para a nossa compreensão dos fluidos quânticos, sugerindo que estruturas que convertem matéria em antimatéria podem surgir espontaneamente sob condições específicas. Os investigadores esperam que a sua experiência possa oferecer uma plataforma valiosa para explorar processos fundamentais no universo.

Fonte: Nature Communications

Definições:

– Anéis de Alice: vórtices em forma de anel que invertem as cargas dos monopolos que passam por eles, inspirados no portal espelhado de “Através do Espelho”

– Monopólos: pontos singulares de carga no espaço

– Cordas cósmicas: hipotéticos defeitos 1D no espaço-tempo com implicações potencialmente profundas para a cosmologia

