Robôs de algas magnéticas: uma solução sustentável para a poluição plástica

By

A poluição plástica tornou-se uma questão ambiental premente, com a sua utilização generalizada a conduzir a enormes quantidades de resíduos plásticos em ambientes aquáticos. Estes plásticos decompõem-se em microplásticos e nanoplásticos, que são ingeridos por organismos aquáticos e podem representar uma ameaça à sua saúde e ao seu ecossistema. Para resolver este problema, investigadores do Instituto Central Europeu de Tecnologia (CEITEC) da Universidade de Tecnologia de Brno desenvolveram robôs de algas magnéticas.

A equipe do CEITEC decorou células de algas verdes com minúsculas partículas de magnetita, criando robôs de algas magnéticas que podem ser controlados para peneirar os plásticos mais esquivos das águas. Ao usar um campo magnético externo, essas partículas de tamanho micro/nano atraem e capturam microplásticos e nanoplásticos. As células de algas são biodegradáveis, fáceis de produzir em massa e econômicas, tornando-as um material ideal para criar esses pequenos robôs.

Os testes iniciais mostraram resultados promissores. Os robôs de algas magnéticas capturaram com sucesso microplásticos e nanoplásticos com alta eficiência de remoção. Mesmo depois de vários ciclos de lavagem dos plásticos capturados, os robôs mantiveram a sua eficácia. Eles podem ser reciclados para uso posterior simplesmente adicionando uma nova camada de magnetita.

Embora o estudo ainda esteja em fase inicial, os pesquisadores acreditam que esses robôs de algas magnéticas poderiam ser potencialmente usados ​​em ambientes de água salgada sem qualquer impacto em seu movimento. No entanto, são necessários mais estudos para compreender a biodegradabilidade e os efeitos ambientais a longo prazo destas nanopartículas e garantir que não conduzem a quaisquer problemas de toxicidade.

No geral, o desenvolvimento de robôs magnéticos de algas oferece uma solução sustentável para combater a poluição plástica em ambientes aquáticos. Ao utilizar materiais ecológicos e controlo magnético, estes pequenos limpadores podem remover eficazmente microplásticos e nanoplásticos, reduzindo os seus danos à vida marinha e ao ecossistema.

Perguntas frequentes

Como os robôs de algas magnéticas removem microplásticos e nanoplásticos?

Robôs de algas magnéticas são partículas de tamanho micro/nano feitas pela decoração de células de algas verdes com nanopartículas de magnetita. Estas células de algas atraem microplásticos e nanoplásticos devido à sua carga eletrostática negativa, capturando-os e removendo-os eficazmente da água.

Os robôs de algas magnéticas podem ser reciclados?

Sim, os robôs de algas magnéticas podem ser reciclados. Depois de capturar os plásticos, os robôs podem ser lavados para remover os poluentes. Embora uma pequena quantidade do revestimento de magnetita possa ser removida, os robôs mantêm sua eficiência de captura mesmo após vários ciclos de lavagem. Eles podem então ser revestidos com magnetita nova e reutilizados.

Os robôs de algas magnéticas são ecologicamente corretos?

Sim, os robôs de algas magnéticas são ecologicamente corretos. As células de algas usadas para criar esses robôs são biodegradáveis ​​e fáceis de produzir em massa. Além disso, as nanopartículas de magnetita são consideradas biocompatíveis e podem ser facilmente coletadas ao final do processo, garantindo que não restem partículas que contaminem a água.

[Artigo original](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)