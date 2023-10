NASA rastreia o asteróide 2023 TG14 enquanto ele passa pela Terra a uma curta distância

By

A NASA forneceu recentemente novas informações sobre uma próxima aproximação do asteróide 2023 TG14 à Terra. Este asteróide, com o nome designado de Asteróide 2023 TG14, está atualmente viajando em direção ao nosso planeta e deverá passar por ele no dia 26 de outubro. A NASA tem monitorado de perto sua órbita usando uma combinação de satélites e telescópios, como NEOWISE e Pan-STARRS.

Prevê-se que o asteróide 2023 TG14 faça a sua maior aproximação à Terra a uma distância de 1.5 milhões de quilómetros. Ele está se movendo a uma velocidade de aproximadamente 24,153 quilômetros por hora enquanto segue sua órbita. Este asteróide em particular pertence ao grupo Apollo de asteróides próximos à Terra, que são caracterizados por seus semieixos maiores maiores que os da Terra.

Embora a proximidade desta rocha espacial possa preocupar alguns, a NASA garante que ela não representa nenhuma ameaça. Com uma largura de apenas 77 pés, não é classificado como Objeto Potencialmente Perigoso. Para colocar isso em perspectiva, o asteróide é comparável em tamanho a uma aeronave. Além disso, este não é o seu primeiro encontro com a Terra, já que passou anteriormente a uma distância de 4.1 milhões de quilómetros em 16 de outubro de 1917.

Quanto aos encontros futuros, o Asteroide 2023 TG14 terá outra aproximação em 24 de outubro de 2024, a uma distância de aproximadamente 2.5 milhões de quilômetros. Através de observação e investigação contínuas, os cientistas pretendem obter uma melhor compreensão destes objetos celestes e das suas trajetórias. Ao estudar suas estruturas internas e distribuições de peso, podem ser obtidos insights valiosos que poderão ajudar em futuras missões espaciais, como as missões DART (Double Asteroid Redirection Test).

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que é o asteróide 2023 TG14?

O asteróide 2023 TG14 é um asteróide próximo à Terra que está atualmente a caminho da Terra e deverá fazer uma aproximação próxima em 26 de outubro de 2023.

Qual é o tamanho do asteróide 2023 TG14?

De acordo com a NASA, o asteróide 2023 TG14 tem aproximadamente 77 pés de largura, semelhante em tamanho a uma aeronave.

O asteróide 2023 TG14 é uma ameaça para a Terra?

Não, o asteróide 2023 TG14 não é classificado como objeto potencialmente perigoso e não representa nenhuma ameaça para a Terra.

O asteróide 2023 TG14 passará pela Terra novamente no futuro?

Sim, espera-se que o asteróide 2023 TG14 tenha outra aproximação da Terra em 24 de outubro de 2024, a uma distância de aproximadamente 2.5 milhões de quilômetros.