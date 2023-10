A primeira supernova confirmada e compartilhada detectada usando inteligência artificial

By

Os astrofísicos alcançaram um marco significativo na exploração do universo ao utilizar a inteligência artificial (IA) para detectar e confirmar a primeira supernova, classificada e partilhada com a comunidade astronómica. Tradicionalmente, a busca por supernovas envolve uma combinação de telescópios robóticos e análises humanas. No entanto, uma nova ferramenta de IA chamada BTSbot provou ser capaz de remover humanos de todo o processo de busca e descoberta.

As supernovas ocorrem quando uma estrela chega ao fim da sua vida e explode, emitindo uma explosão brilhante de luz. O sistema BTSbot confirma a presença de uma supernova coletando e avaliando seu espectro, que revela os elementos presentes na explosão.

BTSbot é um algoritmo de aprendizado de máquina que foi treinado usando mais de 1.4 milhão de imagens históricas de 16,000 fontes astronômicas. Ao automatizar a busca por novas supernovas, o sistema de IA elimina a possibilidade de erros humanos e libera os astrônomos para analisar as observações e desenvolver novas hipóteses relacionadas às explosões cósmicas.

A utilização bem-sucedida do BTSbot representa um avanço significativo no campo da astrofísica. Permite o isolamento de subtipos específicos de explosões estelares, proporcionando aos investigadores mais tempo para analisar as suas observações e obter conhecimentos sobre os ciclos de vida das estrelas e a origem dos elementos criados pelas supernovas, como carbono, ferro e ouro.

Para testar a eficiência do BTSbot, os astrônomos examinaram uma candidata a supernova recém-descoberta chamada SN2023tyk. Detectado inicialmente pelo observatório robótico ZTF em 3 de outubro de 2023, o BTSbot analisou os dados em tempo real e confirmou a supernova em 5 de outubro de 2023. O telescópio robótico SED Machine obteve então o espectro da fonte, que foi posteriormente enviado ao SNIascore da Caltech para posterior análise. análise. Depois de confirmar que SN2023tyk era uma supernova do Tipo Ia (a explosão de uma anã branca em um sistema estelar binário), o sistema automatizado compartilhou a descoberta com a comunidade astronômica em 7 de outubro de 2023.

Esta conquista inovadora, liderada pela Northwestern University, demonstra o potencial da IA ​​para revolucionar o campo da astrofísica e expandir a nossa compreensão do cosmos.

