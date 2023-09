A análise de vídeo baseada em IA pode revolucionar a pesquisa do comportamento das aves

By

Um estudante de ciências da computação da Universidade de Alberta tem utilizado inteligência artificial (IA) para aprimorar a análise de vídeos de pesquisa que estudam o comportamento de melros de asas vermelhas e seus ninhos. A análise do vídeo é vital para a compreensão dos efeitos do parasitismo no comportamento das aves. O método atual de identificação de aves específicas e suas ações exige a revisão manual de horas de vídeos e a escuta de seus chamados distintos. Este processo é demorado e requer conhecimentos em biologia de aves.

No entanto, a análise de vídeo alimentada por IA tem o potencial de revolucionar a investigação do comportamento das aves, automatizando a detecção de aves individuais e das suas actividades. Priscilla Adebanji, a estudante que trabalhou neste projeto, usou ferramentas de visão computacional e algoritmos de detecção de movimento para refinar a filmagem bruta e identificar os horários exatos em que os pássaros visitam seus ninhos para alimentar seus filhotes, bem como se estão entrando ou saindo. Essa automação reduz significativamente o tempo necessário para revisão dos vídeos, tornando o processo de coleta de dados mais eficiente.

O software desenvolvido pela Adebanji ainda necessita de mais refinamentos, mas seu potencial é promissor. Poderia não só poupar tempo e esforço na recolha de dados para fins de investigação, mas também ter aplicações mais amplas no campo da biologia animal. A tecnologia poderá ser aplicada a diversas espécies e projetos, ampliando as capacidades de pesquisa ecológica.

O trabalho futuro no programa incluirá a análise da duração das visitas das aves aos seus ninhos e a determinação do sexo através da análise do canto das aves. Além disso, os investigadores planeiam explorar a aplicabilidade desta tecnologia a outros animais, como roedores.

Este projeto demonstra os desafios e oportunidades no campo da visão computacional e IA. Ao trabalhar com cenários do mundo real e fatores desconhecidos, os pesquisadores conseguiram desenvolver soluções inovadoras que podem ser aplicadas a uma série de aplicações, incluindo veículos autônomos e drones.

No geral, o uso de análise de vídeo alimentada por IA na pesquisa do comportamento das aves tem o potencial de agilizar os processos de coleta de dados e aprimorar as capacidades de pesquisa ecológica. Este projeto abriu novas oportunidades para os alunos envolvidos, despertando o interesse em uma carreira em IA e proporcionando aplicação de seus conhecimentos no mundo real.

Fonte: Universidade de Alberta