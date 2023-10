Asteróide Didymos e sua lua Dimorphos: novos insights das observações do JWST

A missão DART da NASA ganhou as manchetes quando colidiu com o asteroide Dimorphos em setembro de 2022, alterando seu período orbital. Os astrónomos viraram imediatamente os seus telescópios para observar o evento, não só para estudar o impacto no asteróide, mas também para recolher informações valiosas para futuros esforços de defesa planetária. O Telescópio Espacial James Webb (JWST) desempenhou um papel crucial neste esforço, fornecendo dados valiosos sobre o sistema binário de asteróides Didymos-Dimorphos.

Um novo artigo pré-impresso, liderado por Andrew Rivkin, líder de investigação do DART, revela as descobertas das observações subsequentes conduzidas com o JWST. A equipe usou dois instrumentos no telescópio, NIRSpec (espectrômetro de infravermelho próximo) e MIRI (instrumento de infravermelho médio), para medir os espectros de Didymos aproximadamente dois meses após o impacto do DART. Uma das descobertas mais significativas é que Didymos e Dimorphos compartilham a mesma composição, pertencendo à classe dos condritos comuns, que são meteoritos rochosos que constituem a maioria das quedas de meteoritos na Terra. Isto sugere que a missão DART serviu como um excelente modelo para asteróides que podem representar uma ameaça ao nosso planeta.

As novas observações complementam ainda mais a nossa compreensão do sistema Didymos. Ao analisar os dados, os cientistas concluíram que Didymos e Dimorphos têm composições semelhantes. Além disso, determinaram que aproximadamente 96% do fluxo proveniente do sistema tem origem no Didymos, devido ao seu maior tamanho.

Apesar do impacto no Dimorphos, os investigadores não observaram quaisquer alterações perceptíveis no Didymos durante as observações. A ausência de brilho extra ou detritos no sistema Didymos sugere que o asteróide escapou ileso do impacto. No entanto, algumas observações intrigantes usando luz polarizada indicam possíveis mudanças sutis no tamanho médio das partículas ou na refletividade do Didymos.

Estas descobertas destacam o valor do sistema Didymos-Dimorphos como um modelo representativo para estudar e preparar-se para potenciais ameaças de asteróides. Com a investigação em curso e as próximas observações agendadas para a primavera de 2024, os cientistas antecipam obter mais informações sobre a fascinante dinâmica deste sistema binário de asteróides.

Perguntas Frequentes:

1. Qual é a missão do DART?

A missão DART (Double Asteroid Redirection Test) é uma missão liderada pela NASA que visa estudar a ciência e a tecnologia necessárias para alterar o curso de um asteróide em direção à Terra. Envolve redirecionar uma espaçonave para impactar a lua de um asteróide e medir as mudanças resultantes em sua órbita.

2. O que são condritos comuns?

Os condritos comuns são um tipo de meteorito rochoso que representa as quedas de meteoritos mais comuns na Terra. Eles são compostos principalmente de minerais de silicato e contêm pequenas partículas redondas conhecidas como côndrulos, que se formaram no início do sistema solar.

3. Como o Telescópio Espacial James Webb contribui para as observações de asteróides?

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) está equipado com instrumentos avançados que permitem aos astrônomos estudar asteróides em grande detalhe. As suas capacidades incluem medir os espectros de asteróides, observar mudanças no seu brilho e fornecer informações sobre a sua composição e características físicas. O JWST desempenha um papel crucial no avanço da nossa compreensão dos asteróides e dos seus potenciais riscos de impacto.