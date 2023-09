Avanço na conservação das aves aquáticas costeiras na China: progresso e desafios políticos

Uma revisão recente publicada na revista Avian Research por Zhijun Ma e colegas destaca o progresso e os desafios na conservação das aves aquáticas costeiras nas zonas húmidas costeiras da China. As zonas húmidas costeiras são ecossistemas importantes que contribuem para o ciclo do carbono, a mitigação de desastres naturais, os meios de subsistência locais e o apoio à biodiversidade. As aves aquáticas, em particular, são indicativas da saúde das zonas húmidas e servem como espécies emblemáticas para os esforços de conservação.

As zonas húmidas costeiras da China desempenham um papel crucial na reprodução, migração e habitats de inverno de dezenas de milhões de aves aquáticas. No entanto, extensos projetos de recuperação de terras levaram ao declínio das populações de aves aquáticas. O governo chinês tem feito esforços e investimentos significativos na conservação das zonas húmidas costeiras nos últimos anos, mas a eficácia destas medidas e quaisquer lacunas existentes permanecem obscuras.

O estudo destaca o progresso na legislação, regulamentos e planos de acção de conservação a nível nacional, bem como a melhoria da eficácia das políticas e do envolvimento das partes interessadas. No entanto, persistem várias questões prementes, particularmente relacionadas com a conservação e gestão de habitats. Estas incluem a restauração de zonas húmidas costeiras, o controlo de espécies invasoras como a Spartina alterniflora, a gestão da poluição ambiental e a melhoria da qualidade do habitat artificial.

Os autores enfatizam a importância de salvaguardar as zonas húmidas naturais das marés e de melhorar a qualidade do habitat, especialmente para as aves aquáticas costeiras que dependem fortemente dos habitats entre-marés. Eles recomendam a monitorização regular dos poluentes, modelos económicos ecológicos e restrições aos agroquímicos e antibióticos nas zonas costeiras para mitigar os impactos da actividade humana e resolver os conflitos entre humanos e aves.

O governo central da China estabeleceu uma meta ambiciosa para erradicar a invasora Spartina ao longo da costa até 2022. Os desafios para alcançar este objetivo incluem adaptar métodos às condições regionais, mitigar os impactos do projeto no ambiente local e na biodiversidade e prevenir futuras reinvasões de Spartina. A rápida restauração do habitat após a erradicação de Spartina é crucial para criar habitats adequados para aves aquáticas.

Os autores acreditam que existem oportunidades para melhorar ainda mais a conservação das aves aquáticas e a proteção das zonas húmidas costeiras na China através de tomadas de decisão e ações baseadas em evidências. São necessárias abordagens baseadas na ciência para enfrentar os desafios e garantir a conservação a longo prazo das aves aquáticas costeiras e dos seus habitats.

Fontes:

Zhijun Ma et al, Conquistas, desafios e recomendações para a conservação de aves aquáticas nas zonas úmidas costeiras da China, Avian Research (2023).

KeAi Communications Co.