Nave espacial Aditya-L1 da Índia progredindo suavemente em direção à missão

O chefe da Organização Indiana de Pesquisa e Espaço (ISRO), S Somanath, anunciou que a primeira missão solar baseada no espaço da Índia, a espaçonave Aditya-L1, está progredindo sem problemas e deverá atingir o Ponto Lagrange 1 (L1) em meados de janeiro. A espaçonave será colocada em uma órbita halo em torno de L1, que está localizada a 1.5 milhão de quilômetros de distância da Terra, na direção do Sol.

O Aditya-L1, lançado do Centro Espacial Satish Dhawan em 2 de setembro, está equipado com sete cargas úteis diferentes para estudar o Sol em detalhes. Quatro dessas cargas observarão a luz do Sol, enquanto as outras três medirão o plasma e os campos magnéticos. O objetivo principal da missão é estudar a camada mais externa do Sol, conhecida como coroa solar, e investigar a relação Sol-Terra.

A missão Aditya-L1 está planejada para ser lançada em uma órbita halo em torno de L1, o que permite a observação contínua do Sol sem ser obstruída pela Terra. A espaçonave fornecerá dados valiosos sobre atividades solares, como erupções solares e ejeções de massa coronal.

Além do progresso da missão Aditya-L1, Somanath também forneceu atualizações sobre o programa Gaganyaan. A missão Test Vehicle-D1, agendada para 21 de outubro, testará e demonstrará o sistema de fuga da tripulação, um componente crítico da missão Gaganyaan. O sistema de fuga da tripulação garante a segurança da tripulação em caso de alguma emergência durante o lançamento.

Somanath mencionou ainda que a ISRO pretende ter pelo menos um lançamento por mês. Após o lançamento do veículo de teste, estão planejados os lançamentos GSLV e SSLV, seguidos pela missão não tripulada Gaganyaan. O projeto Gaganyaan visa demonstrar as capacidades de voo espacial tripulado da Índia, lançando uma tripulação de três membros numa órbita de 400 km para uma missão de três dias.

No geral, as missões espaciais da Índia estão a avançar de forma constante, com o Aditya-L1 preparado para chegar ao seu destino e fornecer dados inovadores sobre o Sol, enquanto o programa Gaganyaan avança em direcção ao seu objectivo de voos espaciais tripulados.

