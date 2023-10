Desmascarado: Missão Aditya-L1 da Índia busca extrair ouro do Sol

Recentemente, um vídeo afirmando que a Índia está planejando extrair ouro do Sol enviando sua espaçonave Aditya-L1 tem circulado nas redes sociais. Vamos nos aprofundar na afirmação e examinar sua validade.

As origens cósmicas do Sol e o ouro oculto

Uma infinidade de eventos cósmicos leva à formação de elementos pesados, incluindo ouro, no Sol. Por exemplo, quando duas estrelas de nêutrons distantes colidem, elas criam intensa destruição e ondulações espaciais. Estas colisões cósmicas são catalisadores para a rápida formação de elementos pesados ​​como o ouro (fonte: space.com nasa.gov ).

Ouro Inacessível no Sol

Embora seja verdade que o Sol contém cerca de 2.5 biliões de toneladas de ouro e outros elementos, o acesso ou extração destes materiais é implausível devido às condições extremas presentes no Sol. As temperaturas e pressões excepcionalmente altas do Sol tornam proibitivo recuperar quaisquer recursos dele (fonte: space.com nasa.gov ).

O verdadeiro propósito da missão Aditya-L1

Ao contrário do que afirma o vídeo, a missão Aditya-L1 não se dedica ao estudo do Sol com a finalidade de extrair ouro. Em vez disso, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) projetou esta missão ( isro.gov.in space.com ) para investigar o Sol e compreender o seu impacto no nosso ambiente espacial.

O objetivo principal da missão Aditya-L1 é analisar de perto a cromosfera e a coroa do Sol. Utilizará sete instrumentos especializados posicionados no primeiro ponto de Lagrange (L1), a aproximadamente 1.5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Este ponto de vista permite aos cientistas realizar pesquisas aprofundadas e reunir dados significativos sobre o comportamento do Sol e as interações com o seu entorno (fonte: isro.gov.in space.com ).

Conclusão: Não há Extração de Ouro do Sol