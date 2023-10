Aceleradores de elétrons nanofotônicos: aceleradores de partículas miniaturizantes

Uma equipe de pesquisadores fez progressos significativos na miniaturização de aceleradores de partículas através do desenvolvimento de aceleradores de elétrons nanofotônicos. Esses novos aceleradores, do tamanho de um chip de computador, utilizam lasers para aumentar rapidamente a velocidade dos elétrons. O sucesso da aceleração de elétrons usando um nanodispositivo nos aproxima da possibilidade de radioterapia interna direta com o uso de endoscópios no futuro.

Os aceleradores de partículas são ferramentas essenciais em diversas indústrias, campos de pesquisa e no setor médico. No entanto, essas máquinas são normalmente grandes e requerem uma quantidade significativa de espaço. O uso de aceleração baseada em laser dentro de uma nanoestrutura fotônica oferece uma alternativa microscópica que pode reduzir significativamente os custos e o tamanho dos dispositivos.

Até agora, não houve nenhuma evidência conclusiva de ganhos substanciais de energia em aceleradores de elétrons nanofotônicos. No entanto, uma equipe de físicos de laser da Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) demonstrou com sucesso o primeiro acelerador de elétrons nanofotônico. Essa conquista coincidiu com um avanço semelhante realizado por colegas da Universidade de Stanford.

Esses aceleradores nanofotônicos são incrivelmente pequenos, com estruturas medindo apenas alguns nanômetros de tamanho. Os pesquisadores conseguiram acelerar de forma mensurável os elétrons dentro dessas estruturas usando pulsos de laser ultracurtos. Embora isto possa parecer uma conquista modesta, é um marco significativo no campo da física dos aceleradores.

O objetivo final é continuar aumentando o ganho de energia e a corrente de elétrons para tornar aceleradores de partículas em um chip adequados para aplicações médicas. Para conseguir isso, os pesquisadores precisarão expandir as estruturas ou colocar vários canais próximos uns dos outros.

Colegas da Universidade de Stanford também estão trabalhando na realização do “Accelerator on a chip” em colaboração com a equipe da FAU. O esforço conjunto é financiado pela Fundação Gordon e Betty Moore.

