Descobrindo as gigantescas lampreias antigas: insights sobre a evolução de um predador feroz

Os investigadores fizeram recentemente uma descoberta notável no Norte da China, desenterrando os fósseis de duas espécies de lampreias que prosperaram há aproximadamente 160 milhões de anos. Estes fósseis lançam luz sobre a evolução intrigante destes peixes antigos, revelando que eles já se tinham transformado em predadores formidáveis ​​com comprimentos de cair o queixo, crescendo dez vezes maiores do que os seus primeiros parentes.

As lampreias, muitas vezes referidas como “fósseis vivos”, têm uma rica história evolutiva que remonta a 360 milhões de anos. Essas criaturas permaneceram relativamente inalteradas ao longo deste extenso período, o que lhes valeu o merecido apelido. Embora as lampreias contemporâneas possam atingir até um metro de comprimento, os seus antepassados ​​paleozóicos tinham apenas alguns centímetros de comprimento. Uma das espécies de lampreias antigas recentemente descobertas, chamada Yanliaomyzon occisor, media mais de 64 centímetros (25 polegadas) da ponta à cauda, ​​ilustrando o crescimento significativo que estes peixes sofreram ao longo do tempo.

Os fósseis foram encontrados na Biota terrestre de Yanliao, um local no norte da China conhecido pelos seus fósseis de Lagerstätte notavelmente bem preservados. Estes fósseis proporcionam uma oportunidade única para os paleontólogos se aprofundarem na história evolutiva e na biologia alimentar ancestral das lampreias modernas.

A equipe de pesquisa, liderada por Feixiang Wu, da Academia Chinesa de Ciências, conduziu uma extensa análise das duas espécies de lampreia usando técnicas avançadas, como tomografia microcomputadorizada de raios X, permitindo-lhes visualizar os fósseis com detalhes intrincados em 3D. Ao lado de seus parentes próximos, os peixes-bruxa, as lampreias pertencem ao grupo distinto de vertebrados vivos sem mandíbula. Estas notáveis ​​criaturas marinhas assemelham-se a enguias, partilhando corpos longos e sem escamas. No entanto, é importante notar que as enguias são espécies muito mais recentes, possuindo características inovadoras como mandíbulas e ossos.

Ao contrário de outros peixes que utilizam mandíbulas para alimentação, as lampreias possuem uma boca circular e de dentes afiados que lhes permite sugar o sangue de suas presas. As lampreias estão entre os primeiros vertebrados conhecidos e seu comportamento alimentar tem um peso significativo no estudo da evolução dos vertebrados. Como Wu, Janvier e Zhang explicam no seu artigo publicado, as lampreias fixam-se firmemente aos hospedeiros ou presas e alimentam-se consumindo sangue ou cortando tecidos usando a sua ventosa oral dentada.

Apesar da sua importância na compreensão da evolução dos vertebrados, decifrar a história evolutiva das lampreias tem-se revelado um desafio devido à disponibilidade limitada de fósseis. Ainda não está claro quando as lampreias desenvolveram dentes complexos para alimentação, já que suas primeiras contrapartes não tinham o primeiro estágio larval observado no ciclo de vida das lampreias modernas, onde seus ovos eclodem como criaturas cegas, semelhantes a vermes, que se enterram no lodo.

As novas espécies de lampreias do Jurássico oferecem pistas valiosas sobre o comportamento alimentar e o ciclo de vida das antigas lampreias. O tamanho maior destas espécies provavelmente permitiu-lhes migrar distâncias mais longas, expandir a sua distribuição, pôr mais ovos e adaptar-se a ambientes de água salgada de forma mais eficaz.

Através de exames meticulosos, os pesquisadores também descobriram restos de esqueletos, incluindo dentes, mandíbulas e até crânios de peixes ósseos não identificados, dentro do trato intestinal de ambas as espécies fósseis. Estes vestígios indicam fortemente os hábitos alimentares das antigas lampreias, tornando-os os registos mais antigos de lampreias com um modo de alimentação claramente especificado.

O estudo derruba suposições anteriores sobre a origem biogeográfica das lampreias modernas, apontando o Hemisfério Sul como sua provável origem. Destaca a importância dos fósseis na colmatação de lacunas evolutivas e fornece novos conhecimentos sobre as origens e a natureza predatória destas criaturas surpreendentes. As descobertas foram publicadas na conceituada revista científica Nature Communications.

