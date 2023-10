Um avanço revolucionário: DeepMB permite imagens optoacústicas de alta qualidade e em tempo real

Os pesquisadores fizeram uma descoberta inovadora no campo da imagem médica, abordando o desafio de longa data de obter imagens de alta qualidade rapidamente usando a tomografia optoacústica multiespectral (MSOT). MSOT é uma tecnologia de ponta que tem potencial para diagnosticar e avaliar diversas doenças como câncer de mama e distrofia muscular. No entanto, o processamento demorado necessário para gerar imagens detalhadas limitou a sua utilidade clínica.

Para superar esse desafio, os pesquisadores desenvolveram o DeepMB, uma estrutura de aprendizado profundo que permite imagens optoacústicas de alta qualidade em tempo real. DeepMB preenche a lacuna entre a velocidade da imagem em tempo real e a qualidade da imagem alcançada através da reconstrução baseada em modelo. Ele consegue isso representando a reconstrução baseada em modelo usando uma rede neural profunda.

O que diferencia o DeepMB é seu desempenho impressionante. Ao treinar o sistema em sinais optoacústicos sintetizados e imagens reais criadas por meio de reconstrução baseada em modelo, os pesquisadores alcançaram uma reconstrução precisa de imagens optoacústicas em apenas 31 milissegundos por imagem. Isto é aproximadamente 1000 vezes mais rápido do que os algoritmos de última geração, mantendo praticamente nenhuma perda na qualidade da imagem, conforme confirmado através de avaliações qualitativas e quantitativas de um conjunto diversificado de dados de imagens in vivo.

As implicações do DeepMB são profundas. Ele promete fornecer aos médicos acesso imediato a imagens MSOT de alta qualidade, independentemente da condição do paciente ou da área do corpo que está sendo escaneada. Este avanço abre a possibilidade de imagens de contraste multiespectrais de alta resolução através da tomografia optoacústica portátil se tornarem uma parte rotineira da prática clínica. Tem o potencial de transformar os estudos médicos e o atendimento aos pacientes, equipando os profissionais de saúde com uma ferramenta poderosa para fazer diagnósticos mais precisos e fornecer cuidados superiores.

Em conclusão, o DeepMB representa um avanço significativo na imagem optoacústica. Sua versatilidade se estende além do MSOT para outras modalidades de imagem, como ultrassom, raio-x e ressonância magnética. À medida que o DeepMB continua a evoluir, tem o potencial de se tornar uma pedra angular da imagem médica moderna, fornecendo resultados de alta qualidade a velocidades sem precedentes e revolucionando o campo para melhor.

