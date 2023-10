Uma estratégia para melhorar a supercondutividade de K₃C₆₀ acionada por luz

Os pesquisadores identificaram uma estratégia para aumentar a supercondutividade induzida pela luz do material K₃C₆₀. Supercondutividade é a capacidade de certos materiais de conduzir eletricidade com resistência mínima, tornando-a altamente desejável para diversas aplicações tecnológicas. K₃C₆₀ é um supercondutor orgânico que exibe resistência zero quando exposto a pulsos ópticos no infravermelho médio.

A equipe de pesquisadores do Instituto Max Planck para a Estrutura e Dinâmica da Matéria, da Università degli Studi di Parma e da Universidade de Oxford aumentou com sucesso a foto-suscetibilidade do K₃C₆₀ em duas ordens de magnitude. Essa inovação envolveu o uso de uma fonte óptica altamente sintonizável, atingindo uma frequência de 10 THz.

Em experimentos anteriores, os pesquisadores já haviam alcançado a fase supercondutora em K₃C₆₀ usando energias de fótons de excitação de maior energia. No entanto, este estudo concentrou-se em explorar a excitação no material em energias mais baixas, o que foi possível através da utilização de uma fonte terahertz.

A física subjacente a esta melhoria ainda não é totalmente compreendida. No entanto, os investigadores acreditam que as vibrações moleculares acionadas se acoplam aos estados eletrónicos do material, melhorando o emparelhamento e a coerência necessários para a supercondutividade. A equipe foi capaz de manter um estado supercondutor de longa duração à temperatura ambiente por 10 nanossegundos.

Esta pesquisa não apenas esclarece os mecanismos subjacentes à supercondutividade induzida pela luz em K₃C₆₀, mas também introduz uma estratégia que poderia prolongar a supercondutividade foto-induzida. Isto tem implicações potenciais para o desenvolvimento de tecnologias quânticas baseadas na luz. Os pesquisadores também planejam estudar as propriedades desse estado transitório e compará-las com a supercondutividade de equilíbrio.

No geral, este estudo representa um passo significativo no aumento da supercondutividade de materiais que utilizam luz e abre novas possibilidades para futuros avanços tecnológicos.

Fontes:

– E. Rowe et al, Aprimoramento ressonante da supercondutividade fotoinduzida em K3C60, Nature Physics (2023).

Definições:

– Supercondutividade: A capacidade de certos materiais de conduzir eletricidade quase sem resistência.

– K₃C₆₀: Um supercondutor orgânico que exibe resistência zero quando exposto a pulsos ópticos no infravermelho médio.

– Terahertz (THz): Unidade de frequência que corresponde a um trilhão de ciclos por segundo.

– Estado de equilíbrio: Estado no qual as propriedades de um sistema não mudam com o tempo.