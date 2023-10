Ressonadores acústicos em massa permitem medição precisa de energia acústica

Pesquisadores da Universidade de Harvard e da Universidade de Purdue desenvolveram uma estratégia para controlar e ler as vagas de silício dentro de ressonadores acústicos feitos de carboneto de silício 4H (SiC). Esses ressonadores, que amplificam ou filtram ondas acústicas, têm diversas aplicações, incluindo telecomunicações de RF e tecnologias quânticas. No entanto, medir com precisão a energia acústica armazenada neles ao longo do tempo tem sido um desafio. A estratégia dos pesquisadores envolve sintonizar as frequências absorvidas ou amplificadas por defeitos no ressonador. Eles usaram um dispositivo chamado ressonador acústico lateral overtone bulk (LOBAR), feito de 4H SiC, para demonstrar o controle spin-acústico de vacâncias de silício. Eles conduziram uma análise do espectro de frequência e usaram leitura óptica para visualizar o modo de ressonância do dispositivo. A medição não invasiva permite a caracterização precisa das propriedades acústicas dos sistemas microeletromecânicos. Esta pesquisa abre novas possibilidades para a fabricação de dispositivos de processamento de sinais confiáveis ​​e de alto desempenho.

Ressonadores acústicos em massa são estruturas que amplificam ou filtram ondas acústicas e têm aplicações em telecomunicações de RF e tecnologias quânticas.

Fonte: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)