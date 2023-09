Microscopia de Expansão: Avançando na Resolução de Microscópios de Luz

Microscópios que usam lentes de vidro e luz têm sido a base da pesquisa laboratorial durante séculos. Embora existam dispositivos mais poderosos, como microscópios eletrônicos, seu alto custo e requisitos de manutenção os tornam impraticáveis ​​para a maioria dos laboratórios. Como resultado, os microscópios confocais, que usam luz e lentes para ampliar objetos, são a opção preferida de muitos pesquisadores. No entanto, esses microscópios enfrentam limitações quando se trata de resolver objetos próximos ao comprimento de onda da luz utilizada, levando à distorção da imagem por meio da difração.

Microrganismos como bactérias, fungos e vírus se enquadram nessa faixa de tamanho, representando desafios para microbiologistas e patologistas que buscam estudá-los e diagnosticá-los. Para superar esses obstáculos, a técnica da microscopia de expansão surgiu nos últimos oito anos, permitindo aos pesquisadores melhorar a resolução dos microscópios convencionais, expandindo o tamanho dos micróbios observados.

A microscopia de expansão utiliza um hidrogel polieletrólito para expandir as amostras. Esses géis são altamente absorventes e incham quando água é adicionada. As amostras, incluindo biomoléculas específicas como proteínas, estão ancoradas nesta matriz de gel. À medida que o gel incha, as amostras são expandidas até quatro vezes, eliminando a distorção causada pela difração.

No entanto, a microscopia de expansão encontra dificuldades em garantir a expansão uniforme das amostras. A presença de paredes celulares em muitos micróbios obstrui a expansão, juntamente com a necessidade de etapas de ancoragem específicas para cada biomolécula, tornando o processo trabalhoso e restritivo em termos de tipos de amostras que podem ser expandidas.

Em junho de 2023, uma equipe de pesquisadores de biotecnologia liderada por Yongxin Zhao, da Carnegie Mellon University, desenvolveu uma nova plataforma de microscopia de expansão chamada µMagnify. Esta plataforma utilizou um hidrogel que liga biomoléculas universalmente em toda a matriz do gel, resultando em uma expansão mais uniforme das amostras e ampliando a gama de organismos e tecidos que podem ser observados. No entanto, persistiram dois desafios: o problema da parede celular e a capacidade de rotular e identificar estruturas específicas.

Para resolver o problema da parede celular, os pesquisadores combinaram o tratamento térmico com um coquetel de enzimas digestivas da parede celular, alcançando a expansão bem-sucedida de uma variedade de patógenos e tecidos infectados, incluindo biofilmes bacterianos e fúngicos robustos.

O outro desafio envolve a marcação de proteínas para identificar estruturas ou proteínas-chave dentro das células sob observação. A marcação fluorescente é comumente empregada, mas tradicionalmente permite apenas um número limitado de cores devido à sobreposição de comprimentos de onda. No entanto, a equipe de Zhao desenvolveu uma abordagem de enxágue e repetição, permitindo múltiplas rodadas de rotulagem em uma única amostra. Isso combinado com a expansão aprimorada da imagem permite a visualização de múltiplas interações e estruturas de proteínas em 3D.

O sistema µMagnify oferece uma solução simples e econômica para aumentar o poder e a versatilidade dos microscópios confocal existentes. Com um custo estimado de US$ 10 dólares por amostra, laboratórios em todo o mundo podem adotar esta técnica. Em regiões com recursos limitados e com uma elevada prevalência de agentes patogénicos microbianos, como a África Subsariana e o Sudeste Asiático, o sistema tem um grande potencial. Os pesquisadores desenvolveram até um programa de realidade virtual chamado ExMicroVR para visualização de dados, facilitando a pesquisa colaborativa entre vários pesquisadores da mesma amostra.

(Fonte: Yongxin Zhao et al., Ciência Avançada)