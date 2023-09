Existe um nono planeta escondido em nosso sistema solar?

Surgiram evidências intrigantes da existência de um nono planeta no nosso sistema solar, de acordo com um estudo publicado no The Astronomical Journal. O artigo explora as órbitas peculiares de objetos no distante Cinturão de Kuiper, uma região em forma de disco além de Netuno que abriga planetas anões e numerosos Objetos Transnetunianos (TNOs). Embora tenha havido alegações anteriores sobre a existência de um nono planeta com base em observações de TNOs como Sedna, esta nova investigação apresenta uma perspectiva diferente.

O estudo sugere que a órbita altamente excêntrica e alongada de Sedna, juntamente com as órbitas inclinadas de outros TNOs, pode ser explicada pela presença de um planeta do tamanho da Terra. Simulações de computador indicam que este planeta hipotético precisaria ter 1.5-3 vezes a massa da Terra e estar localizado entre 250-500 vezes a distância entre a Terra e o Sol. A sua órbita também seria inclinada em 30° em relação ao plano do sistema solar, um fenómeno conhecido como “cenário do Planeta da Cintura de Kuiper”.

A descoberta de um planeta do tamanho da Terra no sistema solar exterior teria implicações profundas para a ciência planetária. Exigiria uma reavaliação da definição de planeta, estabelecendo potencialmente uma nova classe de planetas. Além disso, as teorias da formação do sistema solar e do desenvolvimento do planeta necessitariam de revisão.

A teoria pode ser testada procurando um aglomerado de TNOs a aproximadamente 150 vezes a distância entre a Terra e o Sol. A detecção de tais objetos serviria como prova da existência do nono planeta. Mesmo a descoberta de alguns novos TNOs poderia revolucionar a nossa compreensão das origens do Sistema Solar.

Em conclusão, a possibilidade de um nono planeta no nosso sistema solar apresenta um caminho emocionante para uma maior exploração e reavaliação do nosso conhecimento dos confins da nossa vizinhança celestial.

