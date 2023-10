Uma alternativa mais segura às velas: lâmpadas para aquecer velas

Se você gosta do ambiente e do aroma das velas, mas está preocupado com a poluição do ar que elas podem causar, considere investir em uma lâmpada para aquecer velas. Ao contrário das velas tradicionais que queimam e liberam poluentes no ar, as lâmpadas mais quentes aquecem a cera para liberar seu perfume com menos poluentes e risco zero de incêndio.

Velas acesas, sejam perfumadas ou não, podem produzir partículas e monóxido de carbono, bem como compostos orgânicos voláteis (COV). Esses COVs podem causar vários problemas de saúde, como náuseas, tonturas, fadiga, dores de cabeça e irritação respiratória. Em alguns casos, partículas finas das velas podem até entrar na corrente sanguínea e afetar o coração.

Embora um estudo realizado em 2014 tenha concluído que velas perfumadas não representam riscos conhecidos para a saúde em condições normais, ainda é recomendado limitar o seu uso. Uma lâmpada aquecedora de velas oferece uma opção mais segura, derretendo a cera e liberando o perfume sem a necessidade de chama aberta. Embora as lâmpadas aquecedoras de velas ainda emitam VOCs, elas produzem menos partículas e menos monóxido de carbono em comparação com velas acesas.

Para minimizar ainda mais os potenciais efeitos adversos, sugere-se abrir uma janela enquanto se utiliza uma lâmpada aquecedora de velas para melhorar a ventilação. Ao usar uma lâmpada aquecedora de velas, você pode desfrutar da fragrância de suas velas favoritas e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos à saúde associados.

Existem várias lâmpadas aquecedoras de velas disponíveis no mercado, cada uma oferecendo características e designs exclusivos. Algumas opções populares incluem:

Lâmpada Funistree Black Candle Warmer: Esta lâmpada sofisticada apresenta calor suave para derreter a cera e liberar fragrância. Possui gargalo ajustável para acomodar diferentes tamanhos de potes de velas. Lâmpada Habitu Candle Warmer: Fabricada por uma empresa canadense, esta lâmpada está disponível com abajur preto ou branco. Possui pescoço ajustável e temporizador programável para desligamento automático. Lâmpada Liknapho Vintage Candle Warmer: Com um visual vintage e um globo de vidro leitoso, esta lâmpada pode acomodar velas de até 13 polegadas de altura. Também possui uma função de temporizador para uso personalizado. Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: Esta lâmpada de latão é uma peça versátil que pode ser usada tanto como luz de destaque quanto como aquecedor de velas. Ele tem um preço mais alto, mas é muito elogiado por seu design. Lâmpada Living With Candella Candle Warmer: Apresentando um design minimalista em cinza fosco, esta lâmpada tem pescoço ajustável, temporizador programável e é enviada por uma pequena empresa no Canadá.

Investir em uma lâmpada para aquecer velas permite que você desfrute do ambiente relaxante e da fragrância das velas, ao mesmo tempo que minimiza os riscos potenciais à saúde associados à sua queima. Faça uma escolha mais segura e melhore a sua experiência com velas com uma lâmpada aquecedora de velas.

Definições:

Material particulado: Pequenas partículas suspensas no ar que podem ser prejudiciais quando inaladas

Monóxido de carbono: Um gás incolor e inodoro que pode ser tóxico quando inalado em altas concentrações

Compostos orgânicos voláteis (COV): Produtos químicos que evaporam facilmente no ar à temperatura ambiente, podendo causar problemas de saúde

Estudo revisado por pares: um estudo que é avaliado e revisado por especialistas na área antes de ser publicado

Fontes:

Departamento de Qualidade da Água e do Ar da Health Canada (biólogo Francis Lavoie)

O artigo original, “Uma alternativa mais segura às velas: lâmpadas para aquecer velas”, não possui um URL de fonte específico.