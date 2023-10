A contração de Mercúrio: uma nova visão sobre a atividade geológica do planeta

Os cientistas planetários há muito que sabem que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem vindo a encolher ao longo de milhares de milhões de anos. Uma nova pesquisa publicada na Nature Geoscience fornece uma nova visão sobre o encolhimento contínuo e a atividade geológica do planeta.

O interior de Mercúrio tem esfriado gradualmente, fazendo com que seu volume se contraia. Como resultado, a superfície do planeta desenvolve “falhas de impulso”, onde uma área do terreno é empurrada sobre o terreno adjacente, semelhante às rugas que se formam numa maçã envelhecida. As escarpas, ou encostas com quilômetros de altura, na superfície de Mercúrio fornecem evidências desse encolhimento.

A idade da superfície de Mercúrio pode ser determinada contando a densidade das crateras de impacto. As escarpas, sendo bastante antigas, indicam que existem há aproximadamente 3 bilhões de anos. No entanto, permanece a questão de saber se estas escarpas ainda estão activas hoje ou se deixaram de se mover há muito tempo.

O estudo revelou que muitas escarpas continuaram a mover-se em tempos geologicamente recentes, apesar de terem sido iniciadas há milhares de milhões de anos. Esta descoberta foi feita quando um Ph.D. O aluno notou pequenas fraturas conhecidas como “grabens” nas costas esticadas das superfícies superiores de algumas escarpas. Esses grabens sugerem que a crosta foi dobrada ao ser empurrada sobre o terreno adjacente, causando rachaduras na superfície.

Os grabens são formações relativamente pequenas, com menos de 1 km de largura e menos de 100 metros de profundidade, indicando que são mais jovens do que as estruturas antigas nas quais se assentam. Com base na taxa de desfocagem causada pela jardinagem de impacto, estima-se que a maioria dos grabens tenha menos de 300 milhões de anos, sugerindo um movimento recente.

O estudo identificou 48 grandes escarpas lobadas com grabens confirmados e 244 escarpas adicionais com prováveis ​​grabens. Estas descobertas serão ainda confirmadas pelo sistema de imagem da missão BepiColombo, uma missão conjunta europeia/japonesa prevista para orbitar Mercúrio em 2026.

A Lua, que também sofreu arrefecimento e contração, fornece evidências adicionais de atividade geológica recente. A análise dos terremotos lunares registrados pelos sismômetros deixados na superfície da Lua pelas missões Apollo mostra que os terremotos lunares estão agrupados perto de escarpas lobadas. Imagens detalhadas da superfície da Lua em órbita revelam rastros feitos por rochas que ricocheteiam nas faces das escarpas, indicando terremotos recentes.

Embora a missão BepiColombo não forneça dados sísmicos, as suas imagens detalhadas poderão revelar rastos rochosos que servem como evidência adicional de recentes terramotos em Mercúrio. Esta investigação oferece informações valiosas sobre a atividade geológica em curso e a contração de Mercúrio, proporcionando aos cientistas uma melhor compreensão da evolução do planeta ao longo de milhares de milhões de anos.

Fontes:

– Nature Geoscience (revista)

– A Conversa (artigo)