Atividade Vulcânica na Península de Kamchatka, na Rússia

Em meados de outubro de 2023, vulcões vizinhos na Península de Kamchatka, na Rússia, foram vistos em erupção através de uma imagem capturada pelo Operational Land Imager (OLI) no Landsat 8. A imagem revela o estratovulcão Klyuchevskoy, que é o vulcão ativo mais alto da Eurásia, emitindo um pequeno pluma de gás, vapor e cinzas em direção ao nordeste. A forma cónica clara da montanha e a sua pluma ascendente lançam sombras na neve circundante, criando uma sensação de tridimensionalidade.

No início de junho de 2023, a Equipe de Resposta à Erupção Vulcânica de Kamchatka (KVERT) relatou o início de erupções estrombolianas em Klyuchevskoy. Em julho, um novo fluxo de lava foi detectado no seu flanco sudeste. O vulcão continuou a sofrer erupções explosivas, o que resultou no envio de diferentes quantidades de cinzas para a atmosfera. O código de cores da aviação às vezes foi elevado para laranja devido às emissões de cinzas e gases. Antes da captura da imagem, a atividade em Klyuchevskoy intensificou-se, com aumento dos fluxos de lava e materiais incandescentes disparando até 300 metros acima da borda da cratera.

Outro vulcão, Bezymianny, também emitiu uma pluma vulcânica nessa época. No entanto, é mais difícil distinguir na imagem devido a um banco de nuvens. Em 16 de outubro, o KVERT observou um aumento na atividade em Bezymianny, incluindo avalanches de detritos e cinzas sopradas a cerca de 70 quilômetros a nordeste do vulcão.

A Península de Kamchatka é conhecida pela sua atividade vulcânica, sendo o lar de mais de 300 vulcões. A cordilheira Klyuchevskaya, representada na imagem, é particularmente propensa a dramas geológicos. A foto de um astronauta tirada da Estação Espacial Internacional também capturou sinais de erupções recentes dos vulcões Klyuchevskoy e Bezymianny.

Fonte: imagem do NASA Earth Observatory por Wanmei Liang, usando dados Landsat do US Geological Survey. História de Lindsey Doermann.