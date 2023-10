Telescópio espacial James Webb da NASA captura imagens de corrente de jato em Júpiter

Em julho de 2022, o Telescópio Espacial James Webb (JWST) da NASA usou sua NIRCam (Near-Infrared Camera) para capturar impressionantes imagens infravermelhas de Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Dentro destas imagens, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente – uma corrente de jato nas latitudes norte, logo acima do equador de Júpiter e acima do topo das nuvens. Esta corrente de jato estende-se por 4,800 quilómetros (3,000 milhas) e atinge velocidades de 515 quilómetros por hora (320 milhas por hora), tornando-a duas vezes mais rápida que um furacão de categoria 5 na Terra.

Essa descoberta inesperada surpreendeu os pesquisadores envolvidos no estudo. Ricardo Hueso, autor principal e professor da Universidade do País Basco, em Espanha, expressou o seu espanto, afirmando que as neblinas anteriormente turvas na atmosfera de Júpiter aparecem agora como características claras que podem ser rastreadas juntamente com a rápida rotação do planeta.

A alta velocidade da corrente de jato é atribuída ao efeito Coriolis, que faz com que os corpos planetários girem mais rápido em seus equadores. Enquanto a Terra gira a cerca de 1,600 quilômetros por hora (1,000 milhas por hora) em seu equador, o equador de Júpiter experimenta velocidades de aproximadamente 43,000 quilômetros por hora (28,273 milhas por hora). Estas velocidades extremas contribuem para o período de rotação de Júpiter de 9 horas e 50 minutos no equador e resultam em poderosas tempestades de vento dentro das suas enormes nuvens.

A equipa de investigação baseou-se em dados do JWST para observar as grandes altitudes de Júpiter, enquanto o Telescópio Espacial Hubble da NASA forneceu observações de altitudes mais baixas. Ao analisar as velocidades do vento em diferentes altitudes, conhecidas como ventos de cisalhamento, os pesquisadores determinaram que a velocidade da corrente de jato diminuía à medida que a altitude diminuía na atmosfera de Júpiter. Algumas milhas abaixo da corrente de jato, as velocidades do vento foram medidas em 362 quilômetros por hora (225 milhas por hora) e 402 quilômetros por hora (250 milhas por hora).

A estratosfera equatorial de Júpiter exibe um padrão complexo, mas repetível, de ventos e temperaturas. Leigh Fletcher, co-autor do estudo e professor de Ciências Planetárias na Universidade de Leicester, sugere que a corrente de jato recém-descoberta pode estar ligada a este padrão oscilante. Observações futuras ajudarão a testar esta teoria e lançarão luz sobre a variabilidade da corrente de jato nos próximos anos.

Esta não é a primeira vez que correntes de jato são observadas em Júpiter. Durante o início da década de 2010, a sonda Cassini da NASA detectou actividade semelhante logo acima do equador do gigante gasoso, com velocidades estimadas de 523 quilómetros por hora (325 milhas por hora).

Juntamente com a corrente de jato, as imagens capturadas pelo JWST também revelaram os anéis tênues de Júpiter, as suas auroras norte e sul, e duas das suas luas mais pequenas, Amalteia e Adrastea. Os anéis de Júpiter foram descobertos pela espaçonave Voyager 1 da NASA em 1979, e teoriza-se que eles se formaram a partir de impactos de meteoróides em uma das luas de Júpiter. Semelhante à Terra, o enorme campo magnético de Júpiter gera as suas auroras, que são 20,000 vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. As luas Amalteia e Adrastea foram descobertas em 1892 e 1979, respectivamente, e orbitam dentro da órbita de Io, uma das luas galileanas de Júpiter.

O Telescópio Espacial James Webb continuará a descobrir novas informações sobre as fascinantes características de Júpiter nos próximos anos. Os cientistas antecipam ansiosamente as futuras descobertas que contribuirão para o nosso conhecimento deste gigante gasoso.

Fontes:

– Estudo publicado na Nature Astronomy

– Universidade do País Basco

- Universidade de Leicester