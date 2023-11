Um avanço na previsão da estrutura de proteínas: expandindo os horizontes do design molecular

As proteínas, os cavalos de batalha da célula, desempenham papéis essenciais em vários processos biológicos. No entanto, não funcionam isoladamente e a sua actividade pode ser influenciada por outras moléculas no seu ambiente. Em um novo desenvolvimento emocionante, os pesquisadores por trás do revolucionário software de previsão de estrutura de proteínas RoseTTAFold introduziram uma ferramenta poderosa que expande o escopo do design de proteínas usando técnicas de aprendizagem profunda para melhor refletir a influência dessas moléculas (bioRxiv 2023, DOI: 10.1101/2023.10.09.561603 ).

Algoritmos de previsão de estrutura de proteínas, como AlphaFold e RoseTTAFold, transformaram o campo da biologia estrutural nos últimos anos. Ao aproveitar o aprendizado de máquina e o treinamento em estruturas de proteínas resolvidas experimentalmente, esses algoritmos podem prever a estrutura 3D das proteínas com base apenas em suas sequências de aminoácidos. Os cientistas utilizaram essas previsões para obter insights sobre a função das proteínas e projetar novas proteínas com as características desejadas.

No entanto, os modelos existentes tendem a ignorar o impacto de diversas interações químicas na estrutura das proteínas. “Muitos processos biológicos envolvem interações de proteínas com pequenas moléculas”, explica o autor sênior David Baker, professor da Universidade de Washington e desenvolvedor do RoseTTAFold. Para resolver esta limitação, os pesquisadores introduziram agora uma versão atualizada do modelo chamada RoseTTAFold All-Atom.

O modelo melhorado pode explicar a química intrincada que surge quando as proteínas se ligam a pequenas moléculas ou sofrem modificações covalentes, que afetam profundamente a sua estrutura e função. Ao combinar duas abordagens de modelagem distintas, os pesquisadores treinaram com sucesso um modelo de aprendizado de máquina que pode representar uma ampla gama de moléculas no ambiente de uma proteína.

Embora o funcionamento interno dos modelos de aprendizagem automática possa ser misterioso, os investigadores acreditam que a nova rede organiza as unidades moleculares até atingir uma estrutura proteica plausível. Esta abordagem inovadora abre novas possibilidades para o design de proteínas, preenchendo a lacuna entre a sequência da proteína e a estrutura funcional.

A equipe treinou extensivamente o RoseTTAFold All-Atom em diversos conjuntos de dados, permitindo-lhe oferecer previsões mais precisas para proteínas com interações moleculares complexas. Por exemplo, o modelo previu com sucesso a estrutura de enzimas ligadas a substratos e cofatores, bem como proteínas com múltiplas modificações covalentes. Além disso, os pesquisadores desenvolveram proteínas únicas que se ligam especificamente a pequenas moléculas usando apenas as entradas dessas moléculas.

Embora as versões anteriores do RoseTTAFold se concentrassem em desafios específicos, a iteração mais recente demonstra uma aplicabilidade mais ampla. Os pesquisadores imaginam que este modelo abrangente substituirá as versões específicas para tarefas do RoseTTAFold, promovendo a inovação no design de proteínas em todos os níveis.

Como acontece com qualquer tecnologia inovadora, levará algum tempo para compreender todo o potencial e limitações do RoseTTAFold All-Atom. A bióloga computacional Lauren Porter, da Biblioteca Nacional de Medicina, reconhece o potencial da rede, mas enfatiza a importância de conjuntos de treinamento robustos para modelos de IA. É crucial descobrir quaisquer limitações ou discrepâncias, particularmente quando uma proteína pode adotar estruturas diferentes dependendo do seu contexto. No entanto, Porter observa que este avanço é um avanço significativo e é uma promessa para o futuro.

Perguntas frequentes

O que é RoseTTAFold All-Atom?

RoseTTAFold All-Atom é uma versão atualizada do software de previsão de estrutura de proteínas RoseTTAFold. Ele incorpora técnicas de aprendizagem profunda para explicar várias interações químicas e refletir melhor o ambiente das proteínas, permitindo previsões mais precisas da estrutura da proteína e facilitando o design da proteína com as funções desejadas.

Como o RoseTTAFold All-Atom expande o escopo do design de proteínas?

RoseTTAFold All-Atom incorpora química diversificada que ocorre durante interações de proteínas com pequenas moléculas e modificações covalentes. Ao treinar o modelo em extensos conjuntos de dados, ele pode gerar previsões precisas para estruturas proteicas complexas, incluindo aquelas que envolvem moléculas pequenas e numerosas modificações covalentes, e auxiliar no projeto de proteínas com interações moleculares complexas.

Quais são as limitações potenciais do modelo RoseTTAFold All-Atom?

Como acontece com qualquer modelo de IA, o desempenho do RoseTTAFold All-Atom depende de seus dados de treinamento. Nos casos em que há dados limitados disponíveis ou em situações em que as proteínas apresentam alterações estruturais dependentes do contexto, o modelo pode enfrentar desafios. No entanto, a investigação contínua e o exame das suas capacidades ajudarão a descobrir quaisquer limitações e a refinar a sua aplicação na previsão e design da estrutura proteica.