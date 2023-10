Um novo estudo sugere que o manto de gelo da Groenlândia é mais resiliente do que se pensava anteriormente

Um estudo recente publicado na Nature indicou que a camada de gelo da Gronelândia pode ter mais resiliência contra o declínio irreversível do que se acreditava anteriormente. A investigação sugere que, mesmo que as temperaturas globais subam acima do limiar dos 2 graus Celsius, o que parece cada vez mais provável devido às alterações climáticas provocadas pelo homem, a camada de gelo ainda poderá evitar o colapso total se as temperaturas diminuírem relativamente rapidamente depois.

O autor principal, Nils Bochow, pesquisador da Universidade Ártica da Noruega, enfatiza que, embora a camada de gelo tenha mostrado uma resiliência inesperada, há limites na sua capacidade de resistir ao aquecimento. Se as temperaturas excederem significativamente o limiar de 2 graus após 2100 ou permanecerem ligeiramente acima dele durante longos períodos, a possibilidade de perda irreversível de gelo dentro de alguns milhares de anos torna-se quase impossível de evitar. No entanto, existe também uma janela finita para mitigar os danos, desde que as temperaturas sejam reduzidas dentro de um determinado período de tempo.

A camada de gelo da Gronelândia já contribuiu com aproximadamente 20% para o aumento do nível global do mar desde 2002, uma proporção que deverá aumentar ao longo do tempo. Nos últimos anos, observou-se que responde mais rapidamente ao aquecimento do que os modelos climáticos prevêem. A camada de gelo continuará a derreter e a contribuir com água para os oceanos, o que não só aumenta o nível do mar, mas também afecta importantes correntes oceânicas.

Ao contrário da atmosfera, que arrefeceria relativamente rapidamente se as emissões de carbono cessassem, o derretimento da camada de gelo da Gronelândia tem consequências a longo prazo. Cada ano de aquecimento bloqueia o futuro derretimento. Os mecanismos de feedback positivo, onde as mudanças na camada de gelo aceleram a sua desintegração, são uma grande preocupação. À medida que a superfície do gelo derrete, ela fica mais curta e mais exposta ao ar mais quente, amplificando o processo de derretimento.

O estudo utilizou diferentes modelos e cenários para determinar como o manto de gelo responderia a vários aumentos de temperatura até 2100. Os resultados mostraram que se as temperaturas fossem reduzidas para aproximadamente 1.5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais dentro de alguns séculos ou até mais rápido, o manto de gelo pode evitar atingir limites críticos de feedback positivo.

A possibilidade de um cenário de “ultrapassagem”, em que as temperaturas excedam as metas globais e depois diminuam, poderá ocorrer se forem desenvolvidas tecnologias eficazes de remoção de carbono. No entanto, a viabilidade de uma implementação generalizada permanece incerta.

Este estudo levanta questões importantes sobre o futuro da camada de gelo da Gronelândia e sublinha a necessidade de abordar as alterações climáticas. A temperatura limite precisa e os processos internos que influenciam a sensibilidade da camada de gelo requerem uma investigação mais aprofundada. Em última análise, as ações tomadas pelos seres humanos determinarão o futuro do clima e, consequentemente, o destino da camada de gelo.

