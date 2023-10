Pesquisadores desenvolvem método elétrico para alterar o fluxo de elétrons em materiais quânticos

Uma equipe de pesquisadores da Penn State fez um avanço significativo em materiais quânticos ao desenvolver um novo método elétrico para mudar a direção do fluxo de elétrons. Seu método, que foi demonstrado em materiais que exibem o efeito Hall anômalo quântico (QAH), pode ter implicações para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos e computadores quânticos de próxima geração.

O efeito QAH é particularmente promissor porque permite o fluxo de elétrons ao longo das bordas dos materiais sem qualquer perda de energia. Este fluxo sem dissipação, também conhecido como corrente de borda quiral, elimina a retroespalhamento e possui resistência Hall quantizada e resistência longitudinal zero.

Neste estudo, os pesquisadores projetaram um isolador QAH com propriedades específicas que otimizam o fluxo de elétrons. Eles aplicaram um pulso de corrente de 5 milissegundos ao isolador, causando uma mudança no magnetismo interno do material e posteriormente mudando a direção do fluxo de elétrons. Esta capacidade de mudar de direção é crucial para maximizar o trânsito, o armazenamento e a recuperação de informações em tecnologias quânticas.

O método anterior de alterar a direção do fluxo de elétrons dependia de ímãs externos, mas essa abordagem não era ideal para pequenos dispositivos eletrônicos, como smartphones. Os pesquisadores descobriram um método eletrônico conveniente que não requer ímãs volumosos. Ao aumentar a densidade da corrente aplicada e estreitar os dispositivos isolantes QAH, eles alcançaram uma densidade de corrente muito alta, mudando efetivamente a direção da magnetização e a direção do transporte de elétrons.

Os pesquisadores comparam essa mudança do controle magnético para elétrico em materiais quânticos com a transição no armazenamento de memória convencional de métodos mais antigos de base magnética para métodos eletrônicos mais recentes. Eles também forneceram uma interpretação teórica do seu método e evidências práticas para apoiar as suas descobertas.

A equipe está atualmente trabalhando em maneiras de pausar os elétrons à medida que avançam, a fim de ligar e desligar o sistema com eficácia. Eles também estão investigando métodos para demonstrar o efeito QAH em temperaturas mais elevadas.

Esta pesquisa é promissora para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos mais avançados e para a realização do potencial da computação quântica.

Fonte: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Comutação elétrica da quiralidade da corrente de borda em isoladores Hall anômalos quânticos. Nat. Matéria. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y