Nova ferramenta de IA detecta e classifica supernovas com automação

Uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) totalmente automatizada chamada Bright Transient Survey Bot (BTSbot) detectou, identificou e classificou com sucesso sua primeira supernova. Desenvolvido por uma colaboração internacional liderada pela Northwestern University, o BTSbot tem o potencial de acelerar significativamente o processo de análise e classificação de supernovas, eliminando erros humanos.

A prática atual envolve humanos trabalhando ao lado de sistemas robóticos para detectar e analisar supernovas. A equipe do BTSbot estimou que os humanos gastaram cerca de 2,200 horas inspecionando e classificando visualmente candidatas a supernovas nos últimos seis anos. Ao automatizar o processo, o BTSbot libera um tempo valioso para os pesquisadores se concentrarem em outras tarefas e acelerar o ritmo da descoberta.

Os robôs e algoritmos de IA do sistema BTSbot observaram, identificaram e comunicaram com outro telescópio para confirmar a descoberta de uma supernova, marcando um marco significativo. O próximo passo é refinar os modelos, permitindo que os robôs isolem subtipos específicos de explosões estelares. Remover os humanos do circuito proporciona mais tempo para a equipe de pesquisa analisar suas observações e desenvolver novas hipóteses.

Para desenvolver a ferramenta de IA, a equipe treinou um algoritmo de aprendizado de máquina usando mais de 1.4 milhão de imagens históricas de quase 16,000 mil fontes, incluindo supernovas confirmadas e outros fenômenos astronômicos. O BTSbot foi então posto à prova com uma candidata a supernova recentemente descoberta, que foi identificada e verificada com sucesso. Depois que a candidata foi determinada como uma supernova do Tipo Ia, o sistema automatizado compartilhou a descoberta com a comunidade astronômica.

Este avanço na automatização da detecção e classificação de supernovas tem o potencial de revolucionar o campo da astronomia, acelerando rapidamente o ritmo de descoberta e análise. Ao aproveitar a tecnologia de IA, os investigadores podem concentrar-se na interpretação dos dados e no desenvolvimento de novas teorias sobre as origens destas explosões cósmicas.

Fontes: Universidade Northwestern

Definições:

Supernova: Uma supernova é uma explosão poderosa que ocorre no final do ciclo de vida de uma estrela massiva, resultando na liberação de uma enorme quantidade de energia.

Automação: O uso de máquinas ou software para realizar tarefas sem intervenção humana.

Aprendizado de Máquina: Um subconjunto de inteligência artificial que permite que os sistemas aprendam com os dados e melhorem seu desempenho sem serem explicitamente programados.