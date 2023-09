Astronauta Frank Rubio quebra recorde de viagem espacial mais longa de um americano

O astronauta Frank Rubio, natural de Miami, está prestes a atingir um marco importante ao se tornar o astronauta americano com a viagem espacial mais longa da história. Tendo se formado no programa de astronautas da NASA em 2019, Rubio embarcou em sua primeira viagem espacial em 21 de setembro de 2022. A partir de quinta-feira, ele terá passado notáveis ​​371 dias no espaço, superando o recorde anterior de 355 dias detido por Mark Vande Hei. . A expedição de Rubio foi um misto de desafios e recompensas, com momentos emocionantes e grandes conquistas profissionais.

Numa entrevista desde a Estação Espacial Internacional, Rubio expressou a sua gratidão por representar o seu escritório e equipa nesta missão monumental. Ele reconheceu a dificuldade da jornada, mas também destacou a realização e a honra que ela lhe trouxe. A expectativa original de Rubio era de uma missão de seis meses, mas devido a um vazamento de refrigerante na espaçonave em que estava a bordo, um retorno normal à Terra tornou-se impossível. Como resultado, a agência espacial russa enviou uma espaçonave não tripulada para resgatar Rubio e os dois cosmonautas com quem ele compartilha a estação espacial.

Ao longo da missão, Rubio utilizou vários mecanismos de enfrentamento, incluindo permanecer positivo, permanecer conectado com seus entes queridos em casa e contar com o apoio de sua equipe. Apesar dos desafios enfrentados, Rubio acredita que quando você se compromete com uma missão e passa por dois anos intensos de treinamento, o senso de dever e responsabilidade toma conta.

Antes de se tornar astronauta, Rubio serviu como tenente-coronel no Exército dos EUA e ganhou valiosa experiência como soldado de combate e piloto. Além disso, ele possui doutorado em medicina e é certificado como médico de família e cirurgião de voo.

Olhando para o seu regresso à Terra, Rubio reconheceu que levaria algum tempo para o seu corpo se reajustar à gravidade. Pode levar de dois a seis meses para ele recuperar a mobilidade normal e suportar peso confortavelmente.

Os momentos mais esperados de Rubio em seu retorno giram em torno do reencontro com sua família, aproveitando a tranquilidade de seu quintal e saboreando uma salada fresca. Sua jornada notável serve de inspiração para futuros viajantes espaciais e destaca a dedicação e os sacrifícios feitos pelos astronautas para o avanço da ciência e da exploração.

Fontes:

- NASA

- NPR