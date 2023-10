Novas descobertas desvendam um mistério de décadas: o culpado pelas mortes de pinheiros

Os pinheiros da província de Western Cape, na África do Sul, sofrem de uma misteriosa doença radicular há mais de quatro décadas. Inicialmente, os pesquisadores apontaram o dedo para Phytophthora cinnamomi, um patógeno que infecta raízes e é conhecido por causar danos a inúmeras espécies de plantas. No entanto, uma investigação mais aprofundada revelou que o verdadeiro culpado era o fungo Leptographium serpens, que era transportado por insectos e não era anteriormente conhecido na África do Sul.

Apesar das dúvidas sobre a capacidade da L. serpens de causar a doença, os pesquisadores continuaram a busca por respostas. Ao armazenar amostras das árvores afetadas da década de 1980, eles esperavam que os avanços na tecnologia um dia proporcionassem um grande avanço. Esse dia chegou em 2023, quando a tecnologia de sequenciamento de DNA permitiu aos micologistas moleculares identificar o verdadeiro culpado pelas mortes dos pinheiros: Rhizina undulata.

R. undulata, também conhecido como “fungo do fogo do café”, é conhecido por causar doenças e morte em árvores na Europa. Curiosamente, esse fungo é ativado pelo calor intenso, como as fogueiras feitas por campistas que preparam café em uma floresta. Na África do Sul, a R. undulata é comumente encontrada após incêndios florestais ou quando as árvores são derrubadas das plantações.

O gatilho que ativou a R. undulata nas plantações de Western Cape permanece um mistério. No entanto, os investigadores especulam que o solo arenoso e ácido em que as árvores foram plantadas pode ter desempenhado um papel. Foi demonstrado que o solo ácido promove o crescimento de R. undulata em laboratório. O calor irradiado das rochas de quartzo da região também pode ter ativado o fungo.

Identificar R. undulata como o verdadeiro culpado não só resolve um mistério de décadas, mas também fornece dados valiosos para a compreensão da biologia do fungo. Este conhecimento pode levar a melhores estratégias de controlo no futuro, particularmente noutras plantações de pinheiro na África do Sul.

Este estudo enfatiza a importância da investigação científica do paciente e do desenvolvimento contínuo de técnicas avançadas. Também destaca a necessidade de preservar diversas culturas de fungos por longos períodos, pois podem conter informações valiosas e contribuir para o estudo de micróbios além das descrições tradicionais de espécies.

FAQ:

P: O que causou a morte dos pinheiros na província de Western Cape, na África do Sul?

R: Uma misteriosa doença radicular causou a morte dos pinheiros.

P: O que inicialmente se acreditava ser a causa da doença?

R: Inicialmente, suspeitou-se de Phytophthora cinnamomi, que infectava as raízes.

P: Quem acabou sendo identificado como o verdadeiro culpado?

R: O fungo Rhizina undulata foi identificado como o verdadeiro culpado.

P: O que desencadeou o fungo nas plantações de Western Cape?

R: O gatilho exato permanece desconhecido, mas o solo ácido e/ou o calor das rochas de quartzo são fatores potenciais.

P: Como essa descoberta ajudará no futuro?

R: Compreender a biologia da Rhizina undulata pode levar a melhores estratégias de controlo para surtos semelhantes em plantações de pinheiros.