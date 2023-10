Cientistas descobrem potencial lago de lama em Marte

By

Os cientistas encontraram evidências do que acreditam ter sido um lago de lama em Marte, o que poderá fornecer pistas valiosas na busca por sinais de vida passada no planeta. O estudo concentrou-se em Hydraotes Chaos, uma região de terreno caótico em Marte que consiste em montanhas, crateras e vales. Os pesquisadores analisaram imagens tiradas pela Mars Reconnaissance Orbiter da NASA e identificaram uma área plana dentro do Hydraotes Chaos que mostrava sinais de sedimentos e lama borbulhando abaixo da superfície.

O estudo sugere que há cerca de 3.4 mil milhões de anos, um sistema de aquíferos em Hydraotes Chaos ruiu, levando a inundações massivas que depositaram grandes quantidades de sedimentos na superfície. Este sedimento, se examinado de perto, poderia conter potencialmente bioassinaturas de vidas passadas em Marte. Os investigadores acreditam que os sedimentos no lago de lama se formaram há cerca de 1.1 mil milhões de anos, muito depois de as águas subterrâneas de Marte terem provavelmente desaparecido e o planeta se ter tornado inóspito.

No futuro, os cientistas esperam investigar mais detalhadamente o antigo lago de lama para determinar quando Marte pode ter sido habitável e potencialmente hospedar vida. O Centro de Pesquisa Ames da NASA está desenvolvendo um instrumento chamado EXCALIBR (Extrator para Análise Química de Biomarcadores Lipídicos em Regolito), que poderia ser usado para testar rochas em busca de biomarcadores, particularmente lipídios. Há considerações para levar o EXCALIBR em uma futura missão da NASA à Lua ou a Marte, sendo o Hydraotes Chaos um potencial local de pouso para este instrumento.

Esta investigação lança uma nova luz sobre a possibilidade de Marte ter albergado vida e destaca a importância de uma maior exploração e análise do terreno marciano. Oferece perspectivas emocionantes para futuras missões que procuram desvendar os mistérios de Marte e potenciais sinais de vidas passadas.

