Um avanço inovador: a fibra programável abre novas possibilidades no setor têxtil

Um desenvolvimento inovador realizado por uma equipe do MIT, FibeRobo, introduziu uma fibra programável que poderá revolucionar a indústria têxtil. Esta fibra, chamada de fibra de elastômero de cristal líquido (LCE) acionada termicamente, tem o potencial de permitir interações silenciosas e responsivas com interfaces que mudam de forma incorporadas em têxteis.

Ao contrário das fibras que mudam de forma anteriores, o FiberRobo não requer sensores incorporados ou componentes complexos. Em vez disso, contrai-se em resposta a um aumento na temperatura e inverte-se quando a temperatura diminui. Esta funcionalidade única pode ser alcançada acoplando a fibra a um fio condutor, permitindo o controle digital da forma de um tecido através da aplicação de corrente elétrica.

O desenvolvimento do FibeRobo aborda as limitações das atuais fibras que mudam de forma, que foram confinadas principalmente a ambientes experimentais. Por exemplo, as fibras existentes podem deixar de funcionar após apenas algumas ações, ter capacidades de contração limitadas e não ter capacidade de autorreversão. Outras alternativas, como dispositivos acionados pneumaticamente, exigem o uso de compressores de ar.

Os pesquisadores do MIT utilizaram um elastômero de cristal líquido, que consiste em moléculas que fluem como líquidos, mas se acumulam em arranjos cristalinos periódicos. Ao integrar essas estruturas cristalinas em uma rede elástica, eles conseguiram criar uma fibra que se contrai quando aquecida e volta ao seu comprimento original quando resfriada.

Crucialmente, os investigadores conseguiram controlar com precisão as características da fibra, tais como a espessura e a temperatura em que actua, através de uma combinação cuidadosamente concebida de produtos químicos. Este método inovador de preparação permite a produção de fibra LCE adequada para tecidos vestíveis e segura para a pele humana, um marco que não foi possível com fibras LCE anteriores.

Para superar os desafios de fabricação, a equipe desenvolveu uma máquina utilizando peças impressas em 3D e cortadas a laser, juntamente com componentes eletrônicos básicos. O processo envolve aquecer a resina LCE, extrudá-la através de um bico, curá-la com raios UV, revesti-la com óleo e, finalmente, aproveitar o pó para facilitar sua integração nas máquinas de fabricação têxtil. Notavelmente, todo esse processo leva apenas um dia e rende aproximadamente um quilômetro de fibra utilizável.

O FibeRobo não só demonstra o potencial para aplicações generalizadas na indústria têxtil, mas também oferece vantagens em termos de acessibilidade. A fibra pode ser produzida por apenas 20 centavos por metro, o que a torna aproximadamente 60 vezes mais barata do que as fibras que mudam de forma disponíveis no mercado.

Esta tecnologia inovadora já demonstrou o seu potencial através da criação de uma jaqueta de compressão para um cão chamado Professor. Ao receber um sinal Bluetooth de um smartphone, a jaqueta consegue “abraçar” o cachorro, proporcionando conforto e amenizando a ansiedade de separação.

As implicações do FibeRobo vão além dos têxteis, com investigadores prevendo a sua utilização em vários outros campos, desde a robótica até aos cuidados de saúde. Com a sua natureza silenciosa e responsiva, esta fibra programável abre um novo mundo de possibilidades, transformando a forma como interagimos com os objetos do quotidiano.

FAQ:

P: O que é FibeRobo?

R: FibeRobo é uma fibra programável desenvolvida por uma equipe interdisciplinar do MIT que se contrai em resposta a um aumento na temperatura e se auto-reverte quando a temperatura diminui.

P: Como o FiberRobo difere das fibras que mudam de forma anteriores?

R: O FiberRobo não requer sensores incorporados ou componentes complexos. Pode ser acionado eletricamente por meio de um fio condutor, oferecendo controle digital sobre o formato de um tecido.

P: Quais são as vantagens do FibeRobo em relação às alternativas existentes?

R: O FibeRobo aborda as limitações das atuais fibras que mudam de forma, oferecendo capacidades significativas de contração, auto-reversibilidade e operação silenciosa. Também é mais acessível, custando apenas 20 centavos por metro.

P: Quais são as aplicações potenciais do FiberRobo?

R: O FibeRobo tem implicações nos têxteis, na robótica, na saúde e muito mais. Pode ser usado para criar objetos interativos e adaptativos, melhorando a experiência do usuário em diversos domínios.