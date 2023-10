A missão Gaia da ESA divulga novos dados astronômicos

A missão Gaia da Agência Espacial Europeia lançou uma nova parcela de dados astronômicos, conhecida como Gaia DR3. Esta versão é menor em comparação com as três versões anteriores, mas ainda traz um impacto significativo. Ao contrário de outros telescópios espaciais que geram imagens impressionantes, o Gaia concentra-se na geração de dados brutos e fundamentais que contribuem para uma ampla gama de questões em astronomia e astrofísica.

A missão do Gaia é medir os movimentos, distâncias e posições de um bilhão de estrelas com extrema precisão, conhecida como astrometria. Além disso, também mede as posições dos exoplanetas ao longo do caminho. O objetivo da missão é fornecer a imagem mais detalhada da Via Láctea e obter novas perspectivas sobre o nosso lugar no Universo.

Nesta versão, Gaia abordou lacunas na cobertura anterior, particularmente em regiões onde as estrelas estão muito próximas umas das outras. A missão normalmente examina estrelas individuais, mas para este lançamento, voltou a sua atenção para enxames globulares. Os aglomerados globulares são grupos antigos de estrelas unidas pela gravidade e podem conter milhões de estrelas. Omega Centauri, o aglomerado globular mais massivo da Via Láctea, foi o foco da atenção de Gaia neste lançamento.

Usando um modo de teste e calibração não concebido para fins científicos, Gaia observou Omega Centauri e descobriu mais de meio milhão de novas estrelas. A compactação de estrelas no centro do aglomerado tornou difícil distingui-las usando o modo de observação regular de Gaia, mas o modo de engenharia revelou a sua presença. Estes dados robustos contribuirão para a compreensão da estrutura, distribuição e movimento das estrelas dentro do Omega Centauri.

Além de Omega Centauri, Gaia também explorou outras regiões, incluindo o estudo de lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais são objetos massivos que curvam e ampliam a luz, permitindo aos astrônomos observar objetos distantes que de outra forma estariam fora de alcance. Através das observações de Gaia, foram identificados quase 400 candidatos a quasares, incluindo 50 quasares confirmados.

A missão contínua de Gaia continuará a explorar regiões adicionais como Omega Centauri, e os resultados serão incluídos no próximo Gaia DR4. A cada divulgação de dados, Gaia contribui para responder perguntas sobre vários fenômenos astronômicos, incluindo aglomerados globulares e lentes gravitacionais.

Fontes: Missão ESA Gaia, Colaboração Gaia