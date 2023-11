Trou au Natron: um enigma vulcânico revela seus segredos

Uma imagem fascinante tirada da Estação Espacial Internacional revela o enigmático Trou au Natron, um poço vulcânico e lago de refrigerante situado na região norte do Chade. Vista de cima, esta maravilha geológica cativante tem uma estranha semelhança com um rosto fantasmagórico olhando para o céu. Os cientistas acreditam que esta impressionante ilusão visual é o resultado de jogos de sombras lançados pela borda de uma caldeira, um tipo de cratera vulcânica que surge de poderosas erupções ou colapsos superficiais numa câmara de magma parcialmente drenada.

As características que lembram “olhos” e um “nariz” são, na verdade, cones de cinzas – formações íngremes em forma de cone que se materializam em torno de aberturas vulcânicas. Estima-se que estes cones de cinzas sejam relativamente jovens, formando-se potencialmente nos últimos milhões ou mesmo milhares de anos. Ao redor da “boca” do rosto há uma crosta branca distinta composta de natrão, uma mistura única de carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e sulfato de sódio. A atividade geotérmica na região faz com que a água da nascente se acumule na superfície, evapore e libere vapor rico em minerais, resultando na criação desta crosta mineral.

Situado a sudeste de Tarso Toussidé – uma impressionante estrutura vulcânica com fumarolas e um estratovulcão ativo – Trou au Natron é um dos muitos picos vulcânicos encontrados nas montanhas Tibesti. A sua localização remota representa desafios para a exploração científica, mas estudos realizados na década de 1960 indicam que Trou au Natron já foi preenchido por um lago glacial que se estendia por centenas de metros de profundidade há aproximadamente 14,000 anos. Notavelmente, uma expedição de 2015 liderada pelo investigador alemão Stefan Kröpelin não só chegou ao local como também recolheu amostras fossilizadas de algas aquáticas que datam de cerca de 120,000 mil anos.

Graças às observações por satélite, a nossa compreensão da região expandiu-se significativamente. Pesquisadores da Universidade de Cambridge utilizaram dados do sensor ASTER do satélite Terra da NASA para construir uma linha do tempo aproximada da atividade vulcânica na área. A sua análise revelou que a formação de Trou au Natron está entre os eventos geológicos significativos mais recentes nesta região dinâmica.

A imagem etérea rotulada ISS068-E-53507 foi capturada com uma câmera digital Nikon D5 equipada com distância focal de 500 milímetros. Ele foi modificado para melhorar o contraste e eliminar artefatos de lente e é disponibilizado através do Centro de Observação da Terra da Tripulação da ISS e da Unidade de Ciências da Terra e Sensoriamento Remoto no Centro Espacial Johnson. O Programa da Estação Espacial Internacional enfatiza a importância de os astronautas capturarem estas valiosas imagens da Terra, garantindo a sua acessibilidade para exploração científica e esclarecimento público.

