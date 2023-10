Projeto LZ em Dakota do Sul avança na corrida global pela matéria escura

Na busca pela detecção de matéria escura, o projeto LUX-ZEPLIN (LZ) em Dakota do Sul emergiu como pioneiro. Localizado quase um quilômetro abaixo da superfície no Sanford Underground Research Facility (SURF) em Lead, Dakota do Sul, o LZ é um experimento de última geração com matéria escura financiado pelo Escritório de Ciência do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE).

Os resultados recentes dos primeiros 60 dias de pesquisa posicionaram o LZ à frente de outras experiências em todo o mundo, incluindo as do Canadá, Coreia, China e Europa. O porta-voz do projeto, Dr. Chamkaur Ghag, compara o LZ a um carro de corrida que foi meticulosamente construído e agora está quebrando o recorde de velocidade terrestre. Esta conquista marca a entrada em um território de descoberta desconhecido para o projeto.

A matéria escura, uma substância indescritível que se pensa constituir uma parte significativa do universo, há muito que deixa os cientistas perplexos. Ele não interage com a luz, tornando a detecção direta incrivelmente desafiadora. O objectivo da experiência LZ é detectar as interacções incrivelmente raras entre partículas de matéria escura e matéria comum, utilizando um grande tanque de xénon líquido rodeado por detectores sensíveis.

A vantagem do LZ reside na sua sensibilidade melhorada e no alvo de xenônio maior em comparação com experimentos anteriores. Sua localização no subsolo minimiza a interferência dos raios cósmicos, permitindo medições mais precisas. O sucesso do projeto até agora coloca-o na vanguarda da corrida global para desvendar os mistérios da matéria escura.

FAQ:

P: O que é matéria escura?

R: A matéria escura é uma forma hipotética de matéria que se acredita constituir aproximadamente 85% da massa total do universo. Não interage com a luz e só foi observado indiretamente através dos seus efeitos gravitacionais na matéria visível.

P: Como funciona o experimento LZ?

R: O experimento LZ usa um grande tanque de xenônio líquido como alvo para detectar interações entre partículas de matéria escura e matéria comum. Quando uma partícula de matéria escura colide com um átomo de xenônio, ela produz um pequeno flash de luz e libera elétrons, que são então detectados por instrumentos sensíveis ao redor do tanque.

P: Por que o LZ está localizado no subsolo?

R: LZ está localizado no subsolo para proteger o experimento dos raios cósmicos, que podem interferir na detecção de partículas de matéria escura. A localização subterrânea proporciona um ambiente mais silencioso para medições mais precisas.