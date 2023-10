Novas maneiras de utilizar resíduos alimentares: uma abordagem sustentável

Cientistas europeus, trabalhando em conjunto com empresas e clusters, desenvolveram uma ferramenta inovadora de apoio à decisão que visa identificar e maximizar o potencial dos resíduos da produção alimentar. Este software inovador não considera apenas aspectos técnicos, mas também factores económicos e sustentáveis, revolucionando o processo de tomada de decisão na indústria agroalimentar.

Todos os anos, milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, sendo as frutas e os vegetais responsáveis ​​por 45% desta perda. Normalmente, esses resíduos vão para aterros sanitários ou são reaproveitados como ração animal. No entanto, o que muitos não conseguem perceber é que estes subprodutos contêm compostos industriais valiosos que podem ser extraídos e melhor aproveitados.

No âmbito do projeto de investigação europeu Model2Bio, cientistas, empresas e clusters uniram-se para desenvolver um protótipo de uma ferramenta de apoio à decisão. Ao empregar modelos matemáticos de ponta, esta ferramenta pode responder a três questões cruciais: o que pode ser gerado a partir de um resíduo, como pode ser gerado de forma mais económica e quais são os impactos ambientais e sociais das rotas de reciclagem sugeridas?

Munida destas informações, a ferramenta pode fornecer recomendações sobre as opções mais sustentáveis ​​e económicas para a recuperação de materiais, produtos químicos ou energia a partir de resíduos da produção alimentar. Isto abre um mundo de possibilidades para empresas agroalimentares, empresas de gestão de resíduos e bioindústrias.

Tamara Fernández Arévalo, investigadora do centro tecnológico sem fins lucrativos Ceit em Espanha e coordenadora do projeto Model2Bio, sublinha a importância da ferramenta: “As empresas muitas vezes não têm conhecimento sobre como gerir os seus resíduos para além da sua utilização como alimentação animal. Queremos mostrar as diversas formas de valorização desses resíduos, como a geração de energia a partir do biogás ou a criação de produtos de valor agregado.”

À medida que a tendência global muda para o consumo de menos produtos de origem animal, as opções alternativas para os resíduos agroalimentares tornam-se cada vez mais necessárias. Por exemplo, em vez de usar soro de queijo como ração animal, proteínas podem ser extraídas dele para complementar alternativas não animais. O suco restante desse processo, rico em açúcar, pode ser fermentado com microrganismos. Na presença de oxigênio, esses microrganismos produzem óleos semelhantes ao óleo de palma. Na ausência de oxigênio, são gerados ácidos orgânicos, que podem ser utilizados para produzir bioplásticos.

A ferramenta de apoio à decisão desempenha um papel crucial na determinação do processo mais economicamente viável e ambientalmente mais amigável a seguir. Ao fazê-lo, permite a geração de produtos cuja produção e logística se alinham com o seu valor de mercado, limitando ao mesmo tempo a sua pegada ecológica.

Num mundo onde a sustentabilidade é fundamental, o desenvolvimento desta ferramenta de apoio à decisão representa um passo significativo na redução do desperdício alimentar e na criação de uma economia mais circular.

Perguntas Frequentes:

Qual é a finalidade da ferramenta de apoio à decisão desenvolvida pelos cientistas europeus?

A ferramenta de apoio à decisão visa identificar e maximizar o potencial dos resíduos da produção alimentar, considerando fatores técnicos, económicos e sustentáveis. Fornece recomendações sobre como recuperar materiais, produtos químicos ou energia desses resíduos da maneira mais econômica e ecologicamente correta.

Por que é importante encontrar formas inovadoras de utilizar resíduos alimentares?

Encontrar formas inovadoras de utilizar resíduos alimentares é crucial porque reduz o desperdício e maximiza o valor destes subprodutos. Em vez de serem descartados ou utilizados como ração animal, estes resíduos podem ser transformados em compostos industriais valiosos, contribuindo para uma economia mais sustentável e circular.

Quais são alguns exemplos de usos alternativos para resíduos agroalimentares?

Um exemplo de uso alternativo para resíduos agroalimentares é a extração de proteínas do soro de queijo para complementar alternativas não animais. O suco restante desse processo pode ser fermentado com microrganismos, resultando na produção de óleos semelhantes ao óleo de palma na presença de oxigênio. Na ausência de oxigênio, são gerados ácidos orgânicos, que podem ser utilizados para produzir bioplásticos, entre outras aplicações.

Como é que a ferramenta de apoio à decisão beneficia as empresas da indústria agroalimentar?

A ferramenta de apoio à decisão fornece às empresas agroalimentares informações valiosas sobre como gerir os seus resíduos de forma mais eficaz. Apresenta formas alternativas de valorização desses resíduos, como a geração de energia a partir do biogás ou a produção de produtos de valor agregado. Ao adotar estas práticas sustentáveis, as empresas podem reduzir o desperdício, aumentar a sua pegada ecológica e, potencialmente, descobrir novos fluxos de receitas.