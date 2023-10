Asteróide “Kamo'oalewa” fornece pistas sobre as origens da Lua

Um estudo recente publicado na Communications Earth & Environment descobriu novas evidências que apontam para uma ligação intrigante entre um asteróide próximo da Terra e a nossa lua. Conhecido como Kamo'oalewa, este asteroide orbita a 9 milhões de quilômetros da Terra todo mês de abril desde sua descoberta em 2016. No entanto, foi apenas em 2021 que os cientistas descobriram sua surpreendente semelhança em composição com a lua.

O autor principal Renu Malhotra, cientista planetário da Universidade do Arizona, explica que esta nova análise sugere a lua como a provável fonte de Kamo'oalewa, que se traduz como “o fragmento oscilante” em havaiano. As propriedades orbitais peculiares do asteróide levaram a uma investigação mais aprofundada. Em primeiro lugar, Kamo'oalewa parece orbitar a Terra, apesar do seu verdadeiro parceiro ser o Sol. Em segundo lugar, ao contrário de muitos objetos próximos da Terra que têm uma vida útil mais curta, este asteróide deverá permanecer próximo da Terra durante milhões de anos.

Uma investigação mais aprofundada dos espectros de Kamo'oalewa revelou que as propriedades de emissão e absorção de luz do asteróide eram indicativas de rocha lunar. Esta descoberta inesperada levou os investigadores a simular potenciais impactos de asteroides na Lua, explorando as forças gravitacionais subsequentes que poderiam ejetar fragmentos lunares para órbitas próximas da Terra. Para sua surpresa, descobriram que uma fracção destes fragmentos de rocha poderia de facto acabar em órbitas distantes em torno do Sol, em vez de aterrar na Terra ou regressar à superfície da Lua.

As implicações destas descobertas vão além da mera origem de Kamo'oalewa. Eles fornecem aos cientistas informações valiosas sobre asteroides perigosos próximos à Terra e melhoram nossa compreensão da dinâmica complexa entre os corpos celestes em nosso sistema solar. Seguindo em frente, a equipe pretende descobrir as condições precisas que cercam a mudança da rocha para a sua órbita atual e identificar o momento exato do evento de impacto.

Em conclusão, a descoberta de Kamo'oalewa abre novos caminhos para a investigação e levanta questões interessantes sobre a história da Lua e as origens dos asteróides na nossa vizinhança cósmica.

