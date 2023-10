O mecanismo de condensação de proteínas em neurônios receptores de toque

By

O toque desempenha um papel crucial em nosso bem-estar físico, emocional e social. É essencial para a integração sensorial, expressão emocional e desenvolvimento cognitivo. A capacidade de perceber o toque nos permite formar conexões com outras pessoas e compreender o mundo que nos rodeia. Mas como exatamente as células do nosso corpo percebem e transmitem forças mecânicas?

Um estudo recente publicado na Nature Cell Biology por pesquisadores do ICFO e IRB Barcelona lançou luz sobre o mecanismo pelo qual os condensados ​​​​de proteínas transitam do estado líquido para o sólido nos neurônios receptores de toque. Os condensados ​​proteicos são complexos biomoleculares que desempenham um papel em vários processos fisiológicos e patológicos.

Os pesquisadores se concentraram em uma proteína chamada MEC-2, responsável pela mecânica da membrana e pela atividade dos canais iônicos. Eles descobriram que o MEC-2 forma condensados ​​nos neurônios receptores do toque. Através de imagens de fluorescência e técnicas de microscopia molecular, os pesquisadores observaram duas populações diferentes de MEC-2: um reservatório líquido próximo ao corpo celular que auxilia no transporte, e uma população madura semelhante a sólido nas neurites distais que sustenta forças mecânicas durante o toque.

Outras experiências revelaram os mecanismos moleculares por trás do processo de condensação e como as propriedades mecânicas dos condensados ​​mudam ao longo do tempo. Os pesquisadores também descobriram que outra proteína chamada UNC-89 promove a maturação rígida dos condensados ​​MEC-2, levando a uma mudança na sua função biológica.

Essas descobertas fornecem informações sobre o papel dos condensados ​​​​de proteínas na mecanotransdução, onde as células convertem estímulos mecânicos em atividade eletroquímica. A transição do estado fluido para o estado sólido muda a função dos condensados, permitindo-lhes facilitar a integração e conversão de sinais mecânicos durante a mecanosensação.

Compreender a função dos condensados ​​proteicos pode ter implicações significativas para o desenvolvimento de terapias e tratamentos inovadores. Pode ajudar na identificação de detalhes moleculares relacionados com transições de rigidez na saúde e na doença, bem como fornecer informações sobre distúrbios neurológicos.

Fonte: Nature Cell Biology (sem URL fornecido)

Definições:

– Condensados ​​de proteínas: Complexos biomoleculares que formam estruturas semelhantes a líquidos nas células.

– Mecanotransdução: Processo pelo qual as células convertem estímulos mecânicos em atividade eletroquímica.

– Maturação de rigidez: A transição dos condensados ​​de um estado fluido para um estado sólido.

– Mecanosensação: A percepção de forças mecânicas pelas células.