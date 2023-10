NIST desenvolve câmera supercondutora de última geração com resolução sem precedentes

Pesquisadores do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) fizeram um avanço significativo na tecnologia de imagem ao criar uma câmera supercondutora com surpreendentes 400,000 pixels. Este dispositivo notável, que possui 400 vezes mais pixels do que qualquer outra câmera do gênero, tem o potencial de revolucionar a pesquisa científica e a imagem biomédica.

Ao utilizar tecnologia supercondutora, essas câmeras podem capturar sinais de luz extremamente fracos emitidos por objetos celestes distantes ou analisar regiões específicas do cérebro humano. Com uma contagem de pixels mais alta, os cientistas prevêem uma ampla gama de novas aplicações em vários campos científicos.

A câmera desenvolvida pelo NIST consiste em uma grade de fios elétricos ultrafinos que são resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto. Esta baixa temperatura permite um fluxo contínuo de corrente sem qualquer resistência até que um fóton atinja um dos fios. Nesse local preciso, a supercondutividade é interrompida, permitindo a detecção do fóton incidente. Ao combinar as localizações e intensidades de múltiplos fótons, uma imagem detalhada é formada.

As primeiras iterações de câmeras supercondutoras foram limitadas a apenas alguns milhares de pixels, tornando-as impraticáveis ​​para muitas aplicações. O principal obstáculo para aumentar a contagem de pixels foi o desafio de conectar cada pixel à linha de leitura da câmera, já que os componentes supercondutores requerem temperaturas operacionais ultrabaixas.

Para superar este obstáculo, a equipa de investigação do NIST, juntamente com os seus colaboradores do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e da Universidade do Colorado em Boulder, concebeu uma solução inteligente. Eles integraram sinais de vários pixels em alguns fios de leitura da temperatura ambiente. Ao operar os sensores a uma corrente logo abaixo do seu limite máximo, a supercondutividade é interrompida quando um fóton atinge um pixel. O sinal elétrico resultante é detectado instantaneamente, permitindo a rápida captura de imagens.

O design da nova câmera utiliza matrizes de nanofios supercondutores que se cruzam, lembrando um jogo da velha. Cada pixel representa uma região distinta na intersecção de nanofios verticais e horizontais. Ao medir sinais de uma linha ou coluna inteira de pixels simultaneamente, os pesquisadores reduziram significativamente o número de fios de leitura necessários.

Essa descoberta permitiu à equipe aumentar rapidamente a contagem de pixels de 20,000 para surpreendentes 400,000 em questão de semanas. Ampliar a tecnologia para câmeras com dezenas ou mesmo centenas de milhões de pixels parece inteiramente viável.

No próximo ano, os investigadores concentrar-se-ão em melhorar a sensibilidade da câmara para capturar quase todos os fotões recebidos. Este avanço permitirá que a câmera se destaque em tarefas com pouca luz, como imagens de galáxias tênues ou planetas distantes, contribuindo para a computação quântica baseada em fótons e auxiliando a pesquisa biomédica ao aproveitar a luz infravermelha próxima para visualizar tecidos humanos.

Graças ao trabalho inovador da equipe do NIST, o futuro das câmeras supercondutoras de alta resolução parece excepcionalmente promissor.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que é uma câmera supercondutora?

Uma câmera supercondutora é um dispositivo de imagem avançado que usa tecnologia supercondutora para detectar sinais de luz extremamente fracos. Ele opera resfriando fios elétricos ultrafinos até quase o zero absoluto, permitindo um fluxo ininterrupto de corrente até que um fóton atinja um dos fios, interrompendo a supercondutividade e permitindo a detecção de fótons.

Quais são as vantagens de uma contagem maior de pixels em uma câmera supercondutora?

Aumentar a contagem de pixels em uma câmera supercondutora oferece diversas vantagens. Permite imagens de maior resolução, facilitando a captura de imagens mais detalhadas e precisas. Além disso, uma contagem maior de pixels expande as capacidades da câmera para pesquisas científicas, como examinar objetos celestes distantes ou estudar regiões específicas do cérebro humano.

Como a equipe de pesquisa do NIST superou o desafio de conectar cada pixel à linha de leitura da câmera?

Os pesquisadores do NIST desenvolveram uma nova abordagem para enfrentar o desafio de conectar cada pixel à linha de leitura. Eles integraram sinais de vários pixels em alguns fios de leitura da temperatura ambiente, reduzindo o número de conexões necessárias. Ao operar os sensores ligeiramente abaixo do seu limite máximo de corrente, a interrupção causada por um fóton atingindo um pixel poderia ser detectada, permitindo a captura eficiente de imagens.

Quais são as aplicações potenciais desta câmera supercondutora?

A câmera supercondutora de alta resolução desenvolvida pelo NIST tem inúmeras aplicações potenciais. Poderia ser usado para capturar imagens de galáxias escuras ou planetas fora do sistema solar sob condições de pouca luz. Além disso, tem o potencial de contribuir para a computação quântica baseada em fótons e auxiliar na pesquisa biomédica, visualizando tecidos humanos usando luz infravermelha próxima.